Об этом 29 ноября на встрече с предпринимателями говорил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. По его словам, из имеющихся в областном центре 423 км дорог сейчас в нормальном состоянии 419 км.

Фото из архива "НГ"

- В последние 7-8 лет дорогами хорошо позанимались, - сказал аким. - Да, над качеством ремонтов надо работать, но то, что дороги делаются, думаю, никто отрицать не будет. Деньги надо продолжать выделять постоянно, иначе через 2-3 года будет заметен обратный эффект. Другими словами - мы должны добиться того, чтобы везде соблюдался при содержании дорог нормативный межремонтный период.

Он добавил также, что 65 улиц в этом году привели в порядок, планируется 38 сделать в следующем году. Но это те, которые уже прошли техническое обследование. Наверняка ремонту подвергнется большее количество.