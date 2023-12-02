30 ноября корреспонденты Orda.kz безуспешно искали в книжных магазинах воспоминания экс-президента Назарбаева «Моя жизнь». Но на тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.

1 декабря книга поступила в продажу в магазины Алматы / Фото t.me/orda_kz

О Кровавом январе



В своих воспоминаниях экс-президент пишет про события Кровавого января, возлагая всю вину и ответственность на «радикальную оппозицию», готовившую государственный переворот.

«Подготовка к государственному перевороту, как выяснилось, проходила в течение 2021 года. Генеральный прокурор в своем выступлении перед депутатами сообщил: "Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрыто шла подготовка исполнителей для принятия радикальных мер. Из числа исполнителей были организованы преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу". Бесспорное доказательство тому — оставление личным составом 5 января по письменному приказу руководства КНБ зданий Алматинского городского, Алматинского, Кызылординского областных департаментов Комитета национальной безопасности. (...)

Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к "координации действий". В обращении к митингующим через Facebook был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию. Говорит с гордостью и удовлетворением. Страдания людей воспринимает как свою победу в политике.

Какой цинизм.

Оппозиция есть оппозиция. Для непримиримой, радикальной оппозиции вполне естественно противодействовать власти. Но никакая оппозиция не вправе призывать вышедших на улицу манифестантов к насильственному захвату власти, штурму акиматов, департаментов полиции, воинских частей, складов оружия и боеприпасов, поджигать здания, грабить город, разрушать телестудии, захватывать телебашню. Имя этому — бандитизм и терроризм. Поддержка терроризма — преступление. Особо тяжкое преступление против государства. Предавать так родную страну — свою Отчизну и подстрекать так народ могут только враги Казахстана. (...) Я полностью присоединяюсь к словам Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, сказанным им при подведении итогов парламентских слушаний: "Главной целью зачинщиков беспорядков было: вселить в народ страх, посеять в обществе смуту, заставить Президента уйти с занимаемой должности".

Я был свидетелем, как Глава государства, взяв на свои плечи тяжелую ответственность в такой трудной ситуации, принял смелые решения. Об этом и говорится, и пишется. Все это — правда! В тот час испытаний одно слово Касым-Жомарта Кемелевича "Власть не падет!" придало дух народу, стало воззванием к нему. Позволило государству преодолеть прежде невиданные трудности.»

Об опальных родственниках

Однако не все решения действующего президента после января радовали Назарбаева:

«Если бы я сказал, что одинаково радовался всем шагам, предпринятым Касым-Жомартом Токаевым после январских событий, то это было бы неправдой. Все мы люди. К тому же весьма трудно со стопроцентной объективностью воспринимать строгие решения, принятые по отношению к твоему окружению и близким родственникам. И все же как человек, некогда развернувший процесс строительства правового общества и преодолевший на этом пути много трудностей, испытания, пришедшиеся на долю отдельных моих родственников, я считаю суровым уроком не только для них, но и для всех, кто находится во властных структурах нашего государства. (...)

Пусть в стране торжествует законность и нет прощения для нарушивших закон, даже если они самые близкие люди.

Много говорилось о проступках К. Сатыбалды. Проявляя отцовскую заботу, растил Кайрата — сына моего родного младшего брата Сатыбалды, погибшего в самом расцвете лет в автомобильной катастрофе. По своим возможностям получил он образование, занимался делом во благо страны. Продвигался по служебной лестнице. Кайрат, окончив высшее военное училище, работал в органах национальной безопасности, Министерства обороны, был заместителем акима города Астаны, затем перешел в бизнес, занимался благотворительностью. Строил мечети, социальные объекты в регионах и дарил их людям. Жители Актау, Сарыагаша до сих пор благодарны ему. Досадно, что в своей бизнес-деятельности он допускал нарушения закона. Впоследствии был обвинен в присвоении средств компании "Казахтелеком", в отношении него было возбуждено дело. Приговорен к шести годам лишения свободы.

Журналисты спрашивали у меня: "Вы считаете справедливым решение суда в отношении Вашего племянника?" Что сказать? "Надо считать, что приговор суда был справедливым. Несогласный с приговором суда должен подавать апелляцию", — ответил я.

Конечно, с точки зрения закона каждый человек, как я писал выше, вправе работать по избранной специальности, выполнять общественно-политические функции, заниматься бизнесом. Понятно и то, что все граждане страны равны перед законом. Вместе с тем нельзя не учитывать, что факты нахождения родственников главы государства на высших должностях в системе государственной службы или в квазигосударственном секторе порождают известную степень непонимания среди общественности. И это тоже доказало время. Даже если они проявляют себя вполне достойными взятых ими высот, все равно найдутся люди, которые скажут: "Знамо дело, еще бы не занимать такое место при таком покровителе"

Для того, кто всегда находится на людях и на семи ветрах, — испытания повсюду. Оказывается, самое чувствительное испытание — испытание детьми, испытание родней.

Должен признаться, что моя природная доброта и доверчивость подвели меня. Президент должен быть справедливым, но жестким и требовательным к кадрам, которых назначил, особенно к родственникам. За вышеперечисленные кадровые ошибки до сих пор переживаю.

Но каждый сам кузнец своей судьбы! (...) В любом случае я буду поддерживать линию на утверждение справедливости в обществе.»

Об отмене закона о Елбасы

На следующий день после пост-январских президентских выборов Назарбаев так поздравил Токаева:

«Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как Главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю Вам всегда пользоваться всеобщей поддержкой и уважением народа».

Для Главы государства, пишет бывший президент в мемуарах, не менее важны человеческие качества: верность слову и выбранному курсу - характерные черты К. К. Токаева. «Я это высоко ценю.»

За отмененный после Января закон «О Первом Президенте - Елбасы» первый президент не в обиде, пусть обижаются те, кто сегодня говорит одно, а завтра другое:

«Данный закон принят 20 июля 2000 года. Он был инициирован Гражданской партией, а разработчиком закона считался депутат Мажилиса Парламента Рахмет Мукашев. С инициативой принятия Конституционного закона "О Лидере Нации" 5 мая 2010 года выступили депутаты Мажилиса Парламента Розакуд Халмурадов, Амзебек Жолшибеков и Светлана Ферхо. 13 мая 2010 года закон был принят обеими палатами парламента и представлен мне на подпись. Я не подписал его, потому что с самого начала был против. 14 июня 2010 года (то есть по истечении месяца) закон, скрепленный подписями спикеров палат парламента и премьер-министра, считался принятым. Эти два факта (о переименовании Астаны и Закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы") привожу еще раз, чтобы сказать, что я отношения к ним не имел. И не испытываю волнения по этому поводу. Пусть волнуются те законодатели, которые сегодня говорят одно, а завтра — ровно наоборот.»

О событиях прошлого

Фото с официального сайта первого президента РК

Уходит Нурсултан Назарбаев в своих воспоминаниях и в более отдаленные политические события, а именно, транзит власти в середине 80-х.

«В начале декабря 1986 года после поездки вместе с Председателем Совета Министров СССР Н. И. Рыжковым по нефтегазоносным районам Казахстана я вернулся в Алматы. Нас встретил Кунаев, который буквально до этого побывал в Москве, и сообщил о том, что подал заявление об уходе на пенсию. Не совсем была понятна причина того, почему он сказал об этом с некоторым чувством удовлетворения, даже с некоторой гордостью. Потому что раньше он говорил, что поработает до 75 лет и уйдет после этого. А до этого срока оставался еще год. Тем более в том году он был вновь избран членом политбюро. Но позже выяснилось, что Кунаев заходил к Горбачеву с предложением освободить Назарбаева от должности Председателя Совета Министров (он не мог самолично решить это, требовалось разрешение Москвы), если можно, перевести на зарубежную работу по линии Министерства иностранных дел. А тот в свою очередь сказал, что на самого Кунаева поступило много жалоб из Казахстана, что секретари Центрального комитета не удовлетворены работой первого секретаря, что при необходимости можно пригласить всех в Кремль и провести откровенный разговор. Тогда Кунаев отвечает: "Нет необходимости. Я уйду сам".»

О Лакшми Миттале

Фото:president.kz

Отдельного внимания заслуживает оценка Назарбаевым компании Арселор Миттал Темиртау, на чьей шахте недавно погибло 46 рабочих. Несмотря на трагедии, он считает Лакшми Миттала хорошим инвестором, который вкладывал деньги и развивал производство.

«Очевидно, что вывод комбината в тяжелых условиях из тупикового положения осуществлен акционерным общества "АрселорМиттал Темиртау". (...) На развитие комбината были потрачены сотни миллионов долларов. За счет этого обновилось производство, обеспечивалось оснащение современным оборудованием, новейшими технологиями. Появились новые дополнительные мощности. Производство стали достигло шести миллионов тонн в год. Однако со временем не могут не появиться и новые проблемы. Особенно болит душа за имеющие место в последние годы случаи гибели людей вследствие повторяющихся технологических аварий. Разделяю уверенность в том, что акционерное общество, уделяя соответствующее внимание соблюдению норм безопасности на предприятии, найдет и способ предотвратить сокращение объемов производства на этом металлургическом комбинате.»