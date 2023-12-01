Точечная застройка старой части Костаная высотными домами вызывает возмущение горожан. Нужно ли ее полностью запретить? Да. Такая застройка приведет к переуплотнению и транспортному коллапсу.

Да. Точечная застройка приносит множество проблем жителям соседних домов.

Нет. Нельзя запрещать строительство, если его ведут в соответствии с законом.

Нет. Но застройщик должен получить согласие большинства жителей соседних домов.

