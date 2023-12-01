ДТП с пострадавшими в Костанае
Fasd
1 декабря 2023, 12:40
Это ДТП произошло сегодня, 1 декабря, на пр. Кобланды-Батыра - перекресток ул. Дружбы. Как я понял, ВАЗ 2108 хотел повернуть налево и в него на полной скорости врезалась иномарка. Были пострадавшие, приезжала скорая помощь.
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