Эти нормы отражены в законе о новом Налоговом кодексе. Мажилис согласился с поправками сената и направил на подпись президенту законы об изменении Налогового кодекса. Нормы законов облегчат сдачу ежегодной формы налоговой отчётности для физических лиц, передает Informburo.kz.

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"Исключено предоставление сведений, которые налоговые органы могут самостоятельно получить из баз данных, в том числе других госорганов. Продлевается срок сдачи декларации в бумажном виде, в ежегодной декларации о доходах и имуществе будут отражаться только самостоятельные доходы, за исключением доходов, облагаемых у источника выплат (то есть заработной платы, пенсии и социальных выплат)", – говорится в документе.

Гражданам также не нужно будет отражать информацию о приобретении и отчуждении имущества на территории Казахстана.

Сенаторы накануне внесли следующие изменения и дополнения:

Предлагается установить срок введения в действие с 1 января 2030 года норм по отмене действующих льгот по КПН в части уменьшения налогооблагаемого дохода в отношении доходов, связанных с вознаграждением и от прироста стоимости при реализации государственных ценных бумаг, для юридических лиц – резидентов и нерезидентов и физических лиц – нерезидентов.

Предлагается ввести в действие с 1 марта 2024 года нормы по исключению уменьшения налогооблагаемого дохода в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Национальным банком РК.

Предлагается изменить срок начала действия приостановленной нормы статьи 3 пункта 2 Налогового кодекса с 1 декабря 2023 года на 1 марта 2024 года.

Депутаты мажилиса согласились с предложениями сената и направили законы "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения" на подпись главе государства.