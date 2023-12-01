1 декабря 2023, 09:24

Данные события происходили в январе 2022 года, прямо перед газовыми митингами. Суть такая - у тещи 2-ого января был назначен юбилей. Живёт она в Боровском. Перед этим 22 декабря прошёл снег с дождём. И 1 января я с супругой выехал в Боровское, трасса - сплошной укатанный снежный наст и сплошной гололёд.

Пока ехал, всё зафиксировал, позвонил в 102, Костанайского и Мендыкаринского района, по приезду в город написал заявление и через ЕОтиниш отправил в полицию обоих районов заявления о привлечение виновных лиц из-за обледенение трассы в означенных районах, ссылаясь на Р РК 218-138-2017 Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования от 26 декабря 2017 года № 178 и 631 КоАП РК Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.

Согласно таблицы 3 - Директивные сроки обработки покрытия ПГМ (противо гололедные материалы) и выполнения работ по очистке покрытия и обочин от снега.

Трассы между областными центрами очистка от снега от 2 до 4 часов после окончания снегопада и обработка ПГМ от 2 до 4 часов, очистка обочин 1-2 дня.

Между областным центром и районными центрами очистка от 4 до 8 часов и обработка от 4 до 6 часов, очистка обочин 2-4 дня.

Между районными центрами очистка от 5 до 10 часов и обработка от 4 до 8 часов, очистка обочин 3-5 дней. В данном случае срок составлял 9 дней, никакой речи о 4 часах не было.

1 января вечером трассу в Костанайском районе обработали песко-соляной смесью. 21 января полиция Костанайского района пригласила меня принять трассу очищенную до асфальта, за рулем автомобиля был представитель подрядчика. Просили написать, что я не имею претензии. Предложил и вызывать меня в мае на приемку трассы на отсутствие снега и льда.

Итог: по Костанайскому району оштрафован должностное лицо КОФ АО НК КазАвтоЖол. по Мендыкаринскому району оштрафован Савкин А. В. работник ДЭУ ДЭП ТОО Казахавтодор.

П.С. На юбилее спросил у местных: почему терпите? Сказали, что Солнце пригреет и КамАЗы всё разобьют своим весом.

А теперь вопрос ко всем водителям Костаная и области: Вы тоже ждете тепла и КамАЗов или пока какой-то активист проявит инициативу? Или у вас во всем виноват Токаев и Назарбаев, а вы ничего делать не собираетесь?