Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
30 ноября 2023, 16:33 | Общество
Причиной отмены вылета и прилета самолетов 30 ноября в местном аэропорте стали неблагоприятные погодные условия и закрытие аэродрома для уборки снега, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.
Фото из архива "НГ"
Всего были отменены два рейса, запланированные на 30 ноября:
- КС7341 Астана - Костанай,
- KC7342 Костанай - Астана.
Еще два рейса перенесли на следующий день:
- КС7141 Алматы-Костанай 30 ноября. Вылет запланирован 1 декабря, в 10:00 местного времени.
- КС7142 Костанай-Алматы 30 ноября. Вылет запланирован 1 декабря, в 12:55 местного времени.
- Всем пассажирам было представление питание, а также будет предоставлено проживание по запросу. Также пассажирам отменных рейсов предоставлена возможность произвести бесплатное перебронирование или полный возврат, - говорится в сообщении. - Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом.
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