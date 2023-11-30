Причиной отмены вылета и прилета самолетов 30 ноября в местном аэропорте стали неблагоприятные погодные условия и закрытие аэродрома для уборки снега, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.

Фото из архива "НГ"

Всего были отменены два рейса, запланированные на 30 ноября:

КС7341 Астана - Костанай,

KC7342 Костанай - Астана.

Еще два рейса перенесли на следующий день:

КС7141 Алматы-Костанай 30 ноября. Вылет запланирован 1 декабря, в 10:00 местного времени.

КС7142 Костанай-Алматы 30 ноября. Вылет запланирован 1 декабря, в 12:55 местного времени.

- Всем пассажирам было представление питание, а также будет предоставлено проживание по запросу. Также пассажирам отменных рейсов предоставлена возможность произвести бесплатное перебронирование или полный возврат, - говорится в сообщении. - Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом.