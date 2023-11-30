В Казахстане могут законодательно ограничить использование мобильных телефонов учащимися во время школьных занятий. Такую норму включили в законопроект по вопросам образования и наставничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов, учителя в школах часто сталкиваются с проблемой отсутствия четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий.

"В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", - сказал Аймагамбетов.

Во время обсуждения законопроекта депутаты уточнили, означает ли ограничение, что детей заставят оставлять телефоны в специальных ячейках и не проносить их на занятия. Аймагамбетов ответил, что таких планов нет. Телефоны нельзя будет использовать в личных целях во время урока, но пользоваться им на перемене позволено.

"Этот вопрос очень долго обсуждался. Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребенок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. То есть в этом плане ограничений нет. На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее", - сказал мажилисмен.

Он добавил, что телефоны могут понадобиться для учебных целей, например, если педагог захочет использовать какое-то обучающее мобильное приложение.

"Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И тогда учитель может позволить использовать мобильные телефоны, для того чтобы работать по каким-то инновационным методам. То есть в этом плане ограничений нет. А если ребенок будет заниматься своими делами, использовать телефон, то в этом плане, конечно, ограничения будут действовать", - сказал Аймагамбетов.

В кулуарах мажилиса журналисты уточнили, будут ли школьников или их родителей наказывать за нарушение нового правила. Депутат ответил, что учителя могут обращаться к Кодексу об административных правонарушениях, но законопроектом не ставится цель кого-то наказывать.

"Учителя долгое время ставили этот вопрос, потому что четкой законодательной регламентации по использованию телефонов не было. Большинство родителей, конечно, понимают, что ребенок 45 минут должен учиться. Но бывали родители, которые жаловались на учителя и говорили: "Моего ребенка обидели, он использовал сотовый телефон во время урока, почему он не может сидеть и отвечать в WhatsApp или смотреть TikTok-видео?" Но мы считаем, что здесь однозначно должна быть позиция: ребенок должен учиться", - сказал Аймагамбетов.

Он пояснил, что, когда ребенок приходит на урок, он должен включить на смартфоне беззвучный режим и убрать его в рюкзак. На перемене мобильный можно снова использовать в личных целях.

"Я думаю, что здесь речь идет не столько о наказании, здесь речь идет о том, что есть конкретный запрет. Я не думаю, что каждый учитель будет сразу по этим фактам наказывать законных представителей. (…) Я вас уверяю, что вразрез с этой нормой специально никто вытаскивать мобильный телефон не будет. Я не думаю, что здесь необходимо кого-то наказывать через административное наказание и так далее. Учителю мы предлагаем не столько жаловаться. Учитель проинформирует родителей, и дети тоже будут знать, что по закону это запрещено. Дети обычно все соблюдают. Здесь больше речь идет о родителях. Норма больше направлена на то, чтобы внушить родителям необходимость концентрации ребенка на занятиях", - добавил мажилисмен.