Свое путешествие Сергей ФРУНЗЕ начал с Чикаго. Здесь 8 октября проходил один из элитных беговых стартов из «большой шестерки» - World Marathon Majors. Самая престижная серия марафонов проходит, кроме Чикаго, в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. На каждом финише бегуна ждет заслуженная медаль. Но каждый марафонец мечтает получить заветную медаль Six Star Finisher World Marathon Majors. Она демонстрирует финиш на всех шести пробегах. К этой цели в ближайшие минимум 3 года и максимум 6 лет стремится костанаец.

Сергей Фрунзе принял участие в Чикагском марафоне / Фото из личного архива



А если говорить о Сергее, как путешественнике, то он из разряда экстремальных. Пройти пешком всю Испанию - да легко. В эту поездку он, правда, ограничился автомобилем, исколесил на нем 8 000 км, побывал в 13 штатах. Оставшиеся, говорит, проедет во время нью-йоркского марафона.

Кстати, открывать для себя новые города и страны, просто приехав без повода, бегунам уже не интересно. Как правило, они выбирают новые места, исходя из выбора бегового старта, а путешествие и отдых - как бонус к поездке.

… это про страдания

Бежать чикагский марафон - это выигрыш в лотерею, в буквальном смысле. Как правило, желающие могут попасть на этот старт, даже если не имеют соответствующей квалификации и не успели набегать нужного количества марафонов (еще можно стать благотворителем или обратиться к туроператору). В октябре и ноябре, за год до старта, организаторы разыгрывают лотерею. Среди счастливчиков был и Сергей Фрунзе.

Сергей с воодушевлением поделился историей путешествия по США и участия в марафоне / Сауле КУАНБЕК

- Из этих 6-ти марафонов 5 разыгрываются, - поясняет он. - Только на Бостон просто так не попадешь, там смотрят на квалификацию в соответствии с возрастом. В прошлом году я подавал сразу на два: в Берлине и Чикаго. Берлинский не выиграл.

Был риск и не поехать в Чикаго. Дважды оформлял визу. В Астане - мимо, а в Алматы вручили долгожданную визу на 10 лет. Теперь он уверен, что ничто не остановит в стремлении вернуться в штаты и покорить марафонский финиш в Нью-Йорке...

- Я пробегу все 6 марафонов за несколько лет. Токио уже закрыт, сейчас можно подать на Нью-Йорк, Берлин... Весной Лондон, Бостон, Токио, - делится планами Сергей. - Например, пробегаю в Париже, выполняю квалификацию и могу зарегистрироваться на Бостон, как раз после этого начнется регистрация.

Сергей уже начал готовиться к парижскому марафону, он пройдет в апреле 2024 года. Решение принять участие в нем пришло сразу после старта в Чикаго.

- Уже после марафона бегу во время тренировки и понимаю, что интерес к бегу пропадает. Чувствую, домой приеду и вовсе накроет - перестану тренироваться. Думаю, надо новый марафон, - объясняет он свою мотивацию.

Есть у марафонцев такая закономерность: каждый новый старт - это испытание, после 30-го километра дистанция дается нелегко даже самому элитному спортсмену, а последние 5 км - и вовсе вечность. Но как только прибегает, несмотря на боль и усталость, практически сразу регистрируется на следующий. И таких, судя по видеокадрам с марафонских стартов, очень много. Только чикагский собирает больше 50 тысяч человек со всего мира, в их числе профессиональные спортсмены и рядовые любители бега.

В этом году Чикаго запомнился новым рекордом. Кенийский бегун Кевин Кипту установил лучшее в мире время - 2 часа 35 секунд. Прежний рекорд числится за его соотечественником Киптума Элиуд Кипчоге, тот в 2022 году пробежал дистанцию в Берлине за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.

Старт для элитных спортсменов, как правило, начинается раньше любительского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Профессиональная Школа бега (@neroznak_team)

- Как прошел сам забег?

- На самом деле классно! Хотя марафон - это про страдания, особенно последние его километры. Но само понимание, где это проходит, там такая энергия! Представляешь, 50 тысяч человек. Крутая организация самого старта - столько людей и все прошло организованно. Очереди, конечно, не избежать, все же до последнего ждали, чтобы сдать одежду, потому что было холодно.

В начале октября температура в Чикаго - 4 градусов выше нуля, поэтому Сергей, как и многие другие бегуны, бросили свои куртки на старте. Трасса, по его словам, «нормальная»: много поворотов, бежали по брусчатке, асфальту, через мосты, как и везде, были подъемы и спуски.

- Было приятно на старте встретить соотечественника из Алматы, мы с ним бежали с одного кластера. Познакомились с ним на ЭКСПО. Какое же было удивление, когда я забегаю на финиш, немного прохожу и в меня втыкается чувак, оборачиваюсь - это он.

- Это уже не первый твой марафонский старт. Нужно ли специально готовиться к этой дистанции?

- Однозначно готовиться надо, как минимум, за полгода. По-любительски не получится. Я сам пришел в школу бега Neroznak team. Мне друг, тоже бегун, посоветовал, что здесь крутой тренер Татьяна Нерознак. Я сказал ей, что меня не устроят 2-3 тренировки в неделю, поэтому готовились 5 раз в неделю. Работа на дистанции начинается после 30 км. После 35-36 км не бежится. Видел, как некоторые идут пешком, меня тоже посещали такие мысли. Но амбиции брали вверх: сначала хотел за 3 часа 10 минут, потом в разговоре с собой согласился на 3 часа 15 минут, а в конце думаю: хоть бы добежать... В итоге перебил свой личный рекорд, улучшил на 2 минуты, сейчас мое время 3 часа 24 минуты.

Сергей не оправдывается, но отмечает: на результат влияют и погода, и смена рациона питания, и разница во времени, она у нас с Чикаго в 11 часов. Костанаец прибыл в город за 2 дня до старта, накануне перед забегом у него была бессонная ночь.

- В идеале, конечно, нужно приехать за неделю до старта, - говорит он.

- Многих любителей интересует, в какую сумму обойдется участие в таком марафоне?

Не ко мне вопрос, никогда не считаю расходов...

- И все же, приблизительно...

- Давай посчитаем: регистрация $230-260, в зависимости от того, заказываете ли вы майку и футболку, на билет в Чикаго и обратно, даже с учетом Костанай-Астана и обратно, ушли 500 тысяч тенге. Вот проживание - дорого. Я смотрел на сайте аренду на время марафона с 6 по 10 октября - около $2000. Дешевле будет скооперироваться с кем-то, арендовать дом или квартиру.

Сергей в этот раз остановился в Чикаго у знакомых. Они эмигранты, работают в Штатах, живут в престижном спальном районе. До города на общественном транспорте добирался за 2 часа.

- По питанию там недорого, - отмечает он. - По проезду - цена за одну поездку в автобусе в среднем $2, в метро - $3.

- Как долго пришлось восстанавливаться после марафона?

- Восстановился быстро. Сначала навалилась большая усталость. На следующий день после забега все болело. Попытался тогда добежать до остановки, чтобы успеть на автобус, в тот момент просто все болело. А через день было, в принципе, нормально. На третий день после марафона уже выехал в путешествие...

Из Чикаго в Калифорнию

- Это самое приятное из всего марафона, - поделился своими впечатлениями о путешествии Сергей Фрунзе.

Это его первый визит в США. Изначально он планировал путешествие на мотоцикле (Сергей - мотоциклист-любитель - «НГ»), но их не оказалось в аренде, возможно, потому что в Чикаго было уже холодно.

- Хотя, когда отъехал от Чикаго, погода кардинально поменялась. Я залез в шорты, майку, и был так всю дорогу.

Одноименный музей с богатейшей коллекцией мотоциклов Harley-Davidson / Фото из личного архива

Кстати, его любовь к мотоциклам привела в город Милуоки, он находится чуть больше 140 км от Чикаго. Здесь расположился музей легендарных мотоциклов Harley-Davidson.

- Кайф такой! Это же история, увидел первый мотоцикл, который был выпущен, - поделился Сергей. И уточнил: по правилам музея фотосъемка запрещена.

Клауд-Гейт на площади AT&T Плаза в Миллениум-парке в деловом квартале Чикаго / Фото из личного архива

Мемориальный фонтан Кларенса Букингема, Чикаго / Фото из личного архива

В итоге, взяв в аренду автомобиль Toyota, в течение 10 дней проехал от Чикаго до Лос-Анджелеса и обратно.

Трасса 66, Миссури / Фото из личного архива

Ехал по знаменитому шоссе 66 из Иллинойса в Миссури, Оклахому, Техас, Нью-Мексико, Аризону, свернул к Лас Вегасу в Неваде, затем направился в Калифорнию.

По дороге кинокадров...

- Планировал изначально поехать по знаменитой 66-й трассе. Хотел на нее посмотреть, - рассказал Сергей. - Там остались исторические участки. Правда, сейчас трасса другая, более современная. Но на ней еще много старых заправок и других объектов, их восстановили. Например, в этих местах есть здание, которое дублируется в мультфильме «Тачки»





Вдоль трассы восстановлены исторические объекты: заправка, кафе / Фото из личного архива





Здание было закрыто, Сергей сделал снимок из окна на улице / Фото из личного архива

Теплые воспоминания остались от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

- Американские города, в принципе, в основном низкие - спальные районы, не везде есть даунтауны. Я специально заехал в Альбукерке. Здесь снимали сериал «Во все тяжкие».

Сергею удалось разыскать дом, где жил главный персонаж фильма, и пообщаться с хозяйкой, здесь она проживает уже 50 лет. Женщина обычно не идет на контакт с туристами. Это место после выхода сериала стало очень популярным, что создает неудобства для нее. Пришлось даже огородить двор от пытливых взоров туристов. Но то ли обаяние казахстанского туриста, то ли одноименный шоколад очаровал американскую домохозяйку.

- Она рассказала, почему выбрали этот дом. Режиссеру нужен был Т-образный перекресток, а дорога чтобы упиралась в дом, - рассказал Сергей. - Она показала фотографии с актерами во время съемок. Интересно!

Дом для счриала снимали только снаружи: двор, бассейн. Домашний интерьер - это уже в студии.

- В 5-м сезоне был момент - один из героев, Джесси влепился, в дом. Реально так и было, она сказала. Знаешь, интересно. Фильм классный, старый. Стоит посмотреть, - во время своего рассказа его взгляд напоминал глаза радующегося ребенка... - Знаешь, в Чикаго есть дом, где снимали «Один дома», но мне он был не так интересен, как этот

Здание кафе из сериала «Во все тяжкие» / Фото из личного архива

Надпись на стене - то самое название, что было на кафе в сериале «Во все тяжкие» / Фото из личного архива

Попало в фильм и кафе, оно до сих пор действует. Внутри дизайн отчасти сохранили, добавили фотографий со съемок «Во все тяжкие». Памятную фотографию сделал и Сергей.

- В Лос-Анджелесе я остановился в Санта Монике, там снимали «Форрест Гамп», - Сергей продолжает рассказ о путешествии по американским киноплощадкам. - Помнишь, там был кадр, когда он бежал, бежал, бежал, а потом на пирсе развернулся и опять побежал.... Я тоже пробежал по тому пирсу. Сейчас смотрю американское кино, и теперь такое все знакомое...

Ранчо Кадиллаков (Амарилло, штат Техас). Художественная инсталляция, созданная в 1974 году / Фото из личного архива

Америка - разная

- Были и неожиданные города, - вспоминает путешественник. - Заехал в Денвер, Колорадо. Мне так там не понравилось - вроде бы центр города, но было чувство незащищенности точно. Вышел вечером погулять, уже стемнело: сколько шел, столько оглядывался.

Денвер, Колорадо. «Такое ощущение, будто они постоянно под кайфом» / Фото из личного архива

Сергей сравнил увиденной с кадрами американского кинофильма, когда показывают криминальные районы.

- Это действительно так и есть. Смотришь, прям один в один: кабак на кабаке, везде тусовки, - поделился он. - Там везде пахнет «травкой». В какой бы магазин не зайдешь, везде какие-то мутные люди. Они даже одеваются как-то иначе, не как наши. Не знаю, это надо видеть.

Денвер считается развивающим городом, здесь очень много приезжих из других штатов. Кроме того, Колорадо стал первым американским штатом, где марихуану стали выращивать, продавать и употреблять не только в медицинских целях.

- Там даже утром какая-то непонятная движуха. Заехал на заправку, там чувак стоит - такое ощущение, будто постоянно под кайфом. На выезде из Колорадо стоят бараки, палатки...

В Небраске проехал через город Омаха.

- Никогда не слышал про него. Потом прочел интересные факты: по плотности населения в этом городе самое большое количество миллионеров. Я тоже здесь потренировался, для бега комфортный город, площадки, трава.

Немного об образе жизни

- В целом, в США какой уровень культуры бега и обеспечены ли американские города инфраструктурой для развития массовых видов спорта?

- Бегунов видел только на набережной в Чикаго и Лос Анджелесее, - вспоминает Сергей -. В промежутке, может быть, я не там бегал, но, честно сказать, не видел вообще. А так спортивных площадках много. Забавно, когда я бежал в малых городах, на меня смотрели с удивлением: «Что за чувак и что он здесь делает?».

В Лас Вегасе, например, Сергею не удалось полноценно пробежать по центральным улицам города..

- Выбегаю, а там народу, как на базаре. 2,5 км пробежал и все, просто невозможно.

Путешественник отметил большое количество людей с ожирением. Много таких встречал в масс-маркетах. Несмотря на изобилие товаров, выбор в продуктах питания для Сергея был ограничен, прибегал к принципу «из двух зол».

- Зашел в Whole Foods Market, он мне понравился. Там большой выбор продуктов питания. Но там практически я не встречал полных людей, - уточнил он. - Категория покупателей другая. ВАозможно, качество продуктов другое.

И все же во всех американских магазинах, будь то масс-маркет или заправка, на продуктах питания указана информация с указанием их калорийности.

- Меня, честно скажу, указанные калории останавливали. Я даже похудел, ел осознано, выбирал продукты.

Хорошую организацию работы заправок тоже отметил. Они расположены не вдоль шоссе, для проезда к ним построены развязки, что уменьшает риск ДТП.

- Приезжаешь на любую заправку, там есть все: кафе, супермаркет, большой выбор продуктов, правда, основном фаст фуд, куча холодных напитков, кофе. Да, и туалеты...

- Чистые?

- Не то что чистые, они прям отличные. Причем туалеты - как в аэропортах, даже в некоторых заправках лучше, чем в каком-то аэропорту.

- А что с ценами на бензин?

- Относительно недорого. Например, за 1 литр бензина в европейской стране я отдал бы 1 евро, а штатах за 1 галлон, это примерно 3,7 л, - $3,5.

Нужно видеть своими глазами

На обратном пути навигатор проложил другой путь: от Лос-Анджелеса к Неваде, Юте, Колорадо, Небраске, Айове, Висконсину до Иллинойса. В этой стороне городскую суету одних и размеренную жизнь других американцев сменили пейзажи многовековой работы природных стихий.

- Там такие виды, просто словами не передашь, - с воодушевлением вспоминает путешественник мгновения, когда ему удалось побыть наедине с природой.

Фото из личного архива

Особенно вдохновил Гранд-Каньон в штате Аризона - один из старейших национальных парков США.

- Ты едешь, и в поле зрения - смотровые площадки, они специально сделаны для того, чтобы посмотреть на самые красивые места. Тот вид, что открылся мне - это круто! Фотографией и словами не передать. Это нужно видеть своими глазами.

- Природа в национальных парках сохранена в первозданном виде?

- Да. В этих парках они ничего не трогают - дерево упало, оно и будет так лежать. При этом убирают мусор, чисто везде...

Пустынная долина (Аризона) / Фото из личного архива

Не менее впечатляющим оказалась и пустынная долина Лас-Вегаса, где растут высокорослые кактусы.

- Это так круто, я уже забыл, что и марафон был. Настолько отстранился от этого, погрузился в путешествие.

О путешествии в одиночестве

- Вообще классно. Я еще поехал бы один, - говорит Сергей. - Но есть моменты, когда хочется поделиться эмоциями с кем-то. Например, когда я был на каньоне. Стоишь над пропастью, а он такой огромный, сравнить можно только с горами, но в другую сторону. Фотографии не передают того ощущения масштабности, это просто невероятно. Где-такое еще увидишь? Только в Америке! Там еще можно смотреть и смотреть...

Фото из личного архива

- Что пожелаешь начинающим путешественникам?

- Путешествовать! - уверенно ответил Сергей. - Тяжелее всего - начать. Я вообще никогда не задумываюсь, как и что будет там, в чужой стране. Не надо думать ни о чем, просто взял и поехал.