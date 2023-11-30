30 ноября 2023, 12:40

Добрый день. Недавно запустили пешеходный светофор по Алтынсарина, пересечение с Толстого. Знаки пешеходных переходов убрали с двух сторон по Толстого, но пешеходы так и прутся в привычном им месте.

И мало того, что нужно идти по аллейке Толстого по светофору на зеленый, а не когда горит красный... Так идут там, где раньше переходы были... Иногие даже по сторонам не смотрят, как шел, так и идет.

Зима, скользко, автомобилям горит зеленый по Алтынсарина, а тут выпрыгивает на проезжую часть человек, который, наверно, как в играх, перед выходом из дома нажал кнопку "Сохранить игру" и пошел, рассчитывая загрузить "игру" заново, если что с ним случится :-(

Неужели так можно поступать?

В целях безопасности, наверно, нужно заборчики установить, чтобы не было возможности пройти по привычному маршруту? Либо поставить патрульных, чтобы штрафовать пешеходов, которые не соблюдают ПДД.

Так и бюджет пополняться будет, да и быстрей народ привыкнет, что по светофору нужно идти...