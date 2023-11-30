Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Галина КАТКОВА
На площадке областной палаты предпринимателей представители филиалов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» рассказывали, чем каждый из институтов помогает аграриям после сложной уборки. В целом помощь делится на чисто финансовую, которая включает в основном щадящие условия пролонгации кредитов, обязательств по лизингу, и ту, что касается закупа зерновых - исполнения соглашений прошлого года и условий приобретения нынешней продукции объективно низкого качества. На заседании отраслевого совета по вопросам агропромышленного комплекса много внимания уделили обсуждению взаимодействия именно с Продкорпорацией, которая традиционно проводит форвардные и прямые закупы зерновых.
Иллюстративное фото mrhvost.com
- В этом контексте мы вас все-таки хотели бы воспринимать не просто как крупного трейдера, который хочет у нас подешевле купить, а на сторону подороже продать, - отметила модератор встречи, учредитель ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО, - а как структуру, способную регулировать баланс зерна на рынке.
Внутриказахстанский рынок же сегодня переполнен неклассным зерном, которым забиты склады хозяйств, ибо сбыта оно не находит. С конца лета аграрии ставили вопрос об этом перед Министерством сельского хозяйства. В октябре стало известно, что на условиях прямого закупа Продкорпорация приобретет у товаропроизводителей 350 тыс. т зерна 4-го, 5-го классов и неклассное. Вопрос обсуждался на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством премьер-министра РК. И даже цены предварительные были названы: 105 тыс. тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тыс. - за пшеницу 5-го класса, 70 тыс. - за неклассную. Закуп намеревались осуществить по мере выделения средств из бюджета. 9 ноября, во время форума приграничного сотрудничества, глава МСХ Айдарбек САПАРОВ в Костанае сообщал, что «максимум через две недели» прямой закуп начнется, что начата процедура выделения из резерва правительства 31 млрд тенге. Прошло три недели.
- До сих пор в Интернете, в WhatsApp-группах гуляют всякие данные, условия закупа, а нужна конкретика, - выразила общее мнение Михайленко.
Представитель Продкорпорации ответил, что правила закупа еще не доведены до регионов, но уточнил: это будет сделано в ближайшее время. Объем 350 тыс. т рассчитан на 9 областей. Из названного объема запланировано закупить по 36% пшеницы 4-го и 5-го классов, 28% - неклассного зерна.
Костанайские предприниматели на встрече оценили весь объем как «ни о чем», а распределение по долям - как неверное, ведь вал неклассного зерна огромный, только в нашей области он составляет около 2 млн т. Разговоры о том, что оно сегодня имеет рыночную цену около 50 тыс. тенге за тонну - чересчур оптимистичны, продать за такие деньги его удается редко. А затраты на него растут постоянно, ведь чтобы остановить процесс прорастания при складском хранении, его нужно сушить даже не до 14%, а до 12% и состояние это поддерживать.
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