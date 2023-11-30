На площадке областной палаты предпринимателей представители филиалов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» рассказывали, чем каждый из институтов помогает аграриям после сложной уборки. В целом помощь делится на чисто финансовую, которая включает в основном щадящие условия пролонгации кредитов, обязательств по лизингу, и ту, что касается закупа зерновых - исполнения соглашений прошлого года и условий приобретения нынешней продукции объективно низкого качества. На заседании отраслевого совета по вопросам агропромышленного комплекса много внимания уделили обсуждению взаимодействия именно с Продкорпорацией, которая традиционно проводит форвардные и прямые закупы зерновых.

Иллюстративное фото mrhvost.com

- В этом контексте мы вас все-таки хотели бы воспринимать не просто как крупного трейдера, который хочет у нас подешевле купить, а на сторону подороже продать, - отметила модератор встречи, учредитель ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО, - а как структуру, способную регулировать баланс зерна на рынке.

Внутриказахстанский рынок же сегодня переполнен неклассным зерном, которым забиты склады хозяйств, ибо сбыта оно не находит. С конца лета аграрии ставили вопрос об этом перед Министерством сельского хозяйства. В октябре стало известно, что на условиях прямого закупа Продкорпорация приобретет у товаропроизводителей 350 тыс. т зерна 4-го, 5-го классов и неклассное. Вопрос обсуждался на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством премьер-министра РК. И даже цены предварительные были названы: 105 тыс. тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тыс. - за пшеницу 5-го класса, 70 тыс. - за неклассную. Закуп намеревались осуществить по мере выделения средств из бюджета. 9 ноября, во время форума приграничного сотрудничества, глава МСХ Айдарбек САПАРОВ в Костанае сообщал, что «максимум через две недели» прямой закуп начнется, что начата процедура выделения из резерва правительства 31 млрд тенге. Прошло три недели.

- До сих пор в Интернете, в WhatsApp-группах гуляют всякие данные, условия закупа, а нужна конкретика, - выразила общее мнение Михайленко.

Представитель Продкорпорации ответил, что правила закупа еще не доведены до регионов, но уточнил: это будет сделано в ближайшее время. Объем 350 тыс. т рассчитан на 9 областей. Из названного объема запланировано закупить по 36% пшеницы 4-го и 5-го классов, 28% - неклассного зерна.

Костанайские предприниматели на встрече оценили весь объем как «ни о чем», а распределение по долям - как неверное, ведь вал неклассного зерна огромный, только в нашей области он составляет около 2 млн т. Разговоры о том, что оно сегодня имеет рыночную цену около 50 тыс. тенге за тонну - чересчур оптимистичны, продать за такие деньги его удается редко. А затраты на него растут постоянно, ведь чтобы остановить процесс прорастания при складском хранении, его нужно сушить даже не до 14%, а до 12% и состояние это поддерживать.