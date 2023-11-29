Уголовное дело в отношении 49-летнего Марата ШАЕКЕНОВА, обвиняемого в хранении наркотиков без цели сбыта, рассмотрели сегодня, 29 ноября, в суде № 2 Костаная. Согласно обвинению, в августе этого года Шаекенов случайно нашел возле бордюра в жилом массиве Амангельды два пакета, в которых оказался синтетический наркотик.

- Я их взял, потому что страдаю от наркозависимости и мне нужны лекарства от боли, но они пропали из аптек, - пояснил в суде подсудимый. - Мефедрон я не употребляю, поэтому просто оставил его себе на всякий случай, а тут же в одном из дворов укололся "скоростью". Когда шел домой с пакетиками, меня задержали полицейские.

В суде выяснилось, что Шаекенов неоднократно судим. В частности, по тяжким статьям - за кражу и разбой. Всего у него 11 судимостей с 1994 года. Вину в хранении мефедрона он признал, добытые судом доказательствам не оспаривал, поэтому процесс прошел в сокращенном порядке.

- Прошу учесть в действия подсудимого опасный рецидив и назначить ему 5 лет лишения свободы за хранение наркотиков и 1 год лишения свободы за неотбытую часть наказания, - заявил в прениях государственный обвинитель Шамрат АКЫБАЕВ.

- Прошу назначить мне более мягкое наказание, так как я лечусь от наркозависимости, ВИЧ и гепатита, - сказал Шаекенов.

Приговор вынесли вечером.

- Суд признал опасный рецидив в действиях Шаекенова и назначил ему 4,5 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим), - зачитала судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.