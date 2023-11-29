По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и снега, особенно сильные на на севере и западе области, на севере и востоке - метель. Картину непогоды дополнят туман и гололёд.

В пятницу, 1 декабря, на большей части территории области будет идти снег, на севере, западе и востоке метель и гололед. В субботу, 2 декабря, на западе, севере и юге вновь снег, метель, гололёд.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в четверг по прогнозу осадки, туман, гололёд. В пятницу и субботу в областном центре ожидается снег.

- Ночью в четверг, по области будет одинаковая температура ночью и днём: от 0 до 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В пятницу и субботу по ночам ожидаем -2...-7°С, в дневное время термометры будут показывать 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2°С, днём 0...-2°С. В пятницу: ночью -4...-6°С, днём -4...-6°С. В субботу: ночью -2...-4°С, днём -1...-3°С.

В четверг ожидается ветер западного и северо-западного направлений скоростью 9-14 м/с, с усилениями в южной половине области до 15-20 м/с, временами возможны порывы до 23 м/с. В пятницу и субботу ветер будет уже западного и северо-западного направлений скоростью 9-14 м/с. В пятницу на большей части территории области прогнозируются усиления до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 23 м/с. В субботу усиления ветра до 15-20 м/с ожидаются на западе, севере и востоке.