Осенью зеленые блогеры вступают в негласное соревнование, сообщая на своих страницах в соцсетях, кто сколько чего утеплил на зиму. Особенно старательно утепляют царицу цветов. А надо ли?

Этот сорт был любимым и, к сожалению, утерян, невзирая на утепление

В один год (лет 5-6 назад) почти у всех погибли розы, лично у меня из всех 7 сортов сохранился только один куст старофранцузской розы. Я вообще не особая любительница роз, а этот сорт и вовсе не был в фаворитах. Впрочем, надо сказать, что роза красоты особенной: изящно свернутый бутон окрашен с градуировкой во все тона оранжевого и желтого, по мере распускания он бледнеет, и полновесный цветок получается уже цвета крем-брюле.

Массовая гибель роз меня деморализовала и отшибла всякое желание заниматься «укрывательством». Уж как только я не изощрялась с утеплением розовых кустов: и с дугами, и без, и со спанбондом, и без. После такого удара просто махнула рукой на это дело и перестала единственный выживший куст утеплять на зиму. Ну выживет - так выживет, а не выживет - судьба у него такая, стало быть.

Более того, если поначалу я хотя бы обрезала побеги (высотой они достигают 160 см), как это рекомендовано во всех книгах по цветоводству, то последние два года уж не подхожу к ней с секатором осенью. Торчат эти «бодылины» из сугроба, ну и торчат, кому они зимой мешают? Просто вокруг стеблей укладываю немного сухой травы. Впрочем, делаю это не особо тщательно.

За эти зимы были и довольно чувствительные морозы, а роза сдавать позиции не собирается. И ничего с ней не делается, только крепче стала. Правда, хочу заметить, что участок наш со всех сторон защищен от ветра двухметровым забором: внутри, как в коробочке. То есть действие ветра ослабляется в значительной степени. И все же морозы есть морозы, совсем исключить их воздействие на растение нельзя самым высоким забором.

Скажу больше: за годы зимовки без укрытия на одном побеге стало развиваться столько цветков, что каждый цветоносный стебель похож на большой букет (замечу, никогда на срезаю цветы, предпочитаю любоваться ими на месте).

Так, совершенно случайным образом, я пришла к очень удобному для себя и весьма приемлемому для розы режиму ее зимования. И даже жалею, что старательно укрывала розы в предыдущие зимы, чем могла способствовать их гибели. Ведь не раз же сталкивалась с мнением, что розы не столько вымерзают, сколько выпревают под укрытием. И происходит это уже осенью, когда дачники, покидая участки, утепляют розы «по полной программе». А в текущий период глобального потепления, когда зимы стали менее злыми и снег ложится не с первой попытки, морозы устраивают чехарду с оттепелями. И никогда не знаешь твердо, какая оттепель будет последней. Естественно, под старательно созданной «шубой» при повышении температуры увеличивается и влажность, а это самая благоприятная среда для развития грибковых заболеваний. В итоге весной розы не столько растут, сколько пытаются выжить, и не всем это удается. Моя роза, будучи избавленной от борьбы с грибковой напастью, успевала за короткое время нарастить пышную зеленую массу и подготовиться к богатому цветению.

Роза, пережившая не одну зиму без шубы, стала только крепче

А в этом году я наткнулась в YouTube на ролик о зимовке роз профессионального агронома Константина Сапожникова, его канал называется «СамСебеАгроном». Там автор, живущий в Подмосковье, разложил по полочкам, почему он не укрывает розы на зиму, и розы при этом не погибают от морозов.

Объясняет это следующим образом. Основная масса саженцев, поступающих в продажу, - это розы, привитые на дикие виды, в народе объединяемые названием «шиповник». А шиповник, как известно, прекрасно переживает зимы без всяких укрытий и обрезок и после этого буйно растет и щедро цветет. Благородные сортовые розы стали прививать на шиповник именно для того, чтобы увеличить их зимостойкость. Если не говорить об особо нежных теплолюбивых сортах, подавляющее большинство роз, по утверждению Сапожникова, и так перезимует. И он подтверждает это практическим опытом.

А теоретическое обоснование выстраивает из знаний физиологии растений. Про укрытие уже сказано выше, Сапожников, как и многие современные розоводы, придерживается мнения, что предзимние оттепели значительно ослабляют укрытые розы. Поэтому он свои розы не укрывает и даже не обрезает на зиму. Более того, не удаляет листья со стеблей, как это делают обычно наши дачники, как только приходит осенняя прохлада (есть такое просторечное выражение «обшмургать листья»). Единственное, что он удаляет, - набранные уже осенью бутоны.

Почему не нужно принудительно удалять листья? При первых низких температурах у розы начинается процесс оттока питательных веществ из листьев в корневую систему. В этот период корневая система накапливает сахара для дальнейшего старта в следующей вегетации. Только при наличии достаточного количества сахаров весной растение сможет «выстрелить» и сразу трогается в рост, быстро наращивая вегетативную массу.

Куст не обрезается, не «обшмургивается», только обкладывается травой

Кстати, это правило нужно помнить всем, кто выращивает любые растения от роз до картофеля: лист выкармливает корень/клубень/корнеплод. То есть корешки отправляют наверх воду и минеральные вещества, а вершки из этого сырья синтезируют углеводы и потом оправляют готовую продукцию вниз, корешкам. Великий процесс фотосинтеза, дающий жизнь всему на земле, происходит в надземных частях растения.

По аргументации Сапожникова и его единомышленников, надо дать розам естественным образом завершить процесс передачи готовой углеводной продукции в подземное хранилище. Поэтому трогать кусты обрезкой и «обшмургиванием» не надо!

Что надо сделать обязательно: обложить прикорневую часть стеблей плотным слоем травы (не обязательно сухой), слой должен быть толщиной 10-15 см. Это поможет сохранить корни в случае, если первые морозы ударят до установления снежного покрова. У меня утеплителем служит сено, оставшееся после последней стрижки газона.

Оставленные на зиму стебли весной все равно нужно будет обрезать, это простимулирует развитие новых побегов. Летом, разумеется, розу нужно будет подкармливать, а с августа вносить удобрения, содержащие калий и магний. Впрочем, мы же это делаем для любых растений, которым предстоит зимовка. То есть в этом пункте ничего нового.

Главное - помнить о том, что необходимо не мешать оттоку углеводов из листьев в корни, и тогда розы перезимуют без шубы, под которой могут заболеть, как часто болеют дети, которых излишне кутают в теплые вещи. Вот весной, если возвратные заморозки застанут уже пробудившиеся почки, укрыть, конечно, надо. Но это и так ясно.

Честно говоря, прослушав агронома, я устыдилась за то, что свои знания физиологии растений не применяла к розам, а следовала извечным цветоводческим штампам без оглядки на изменившиеся условия.

Конечно, этот способ применим не ко всем сортам, но к большинству завозимых к нам - уж точно. Мой эксперимент уже перешел в фазу привычной методики и, полагаю, лишний раз оправдает себя в нынешнюю непредсказуемую «зимоосень», которую лихорадит, как чахоточного больного.

Применять ли безукрывную зимовку роз, каждый решает сам. Но научно обоснованная альтернатива старой традиции есть.

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