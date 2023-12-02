Даже беглый обзор кулинарной литературы покажет и докажет, что это действительно искусство. Причем традиции, например, японской кухни склоняют к тому, что ингредиентов должно быть немного, главное - их сочетаемость, когда из суммы двух вкусов рождается третий, и он приятен.

Основная вкусовая нота салата - сладость, сыр придает кислинку

Сейчас позади осталась буйная овощная палитра лета и начала осени, безусловные сладость, сочность, яркость сменяют в салатах кулинарные полутона. Что у вас в холодильнике? Разная капуста, коренья, яблоки, тыква, морковь... Да половины из этого набора достаточно, чтобы сделать отличный салат. Будем сочетать в нем продукты как сырые, так и термически обработанные.

Потребуется запеченная тыква и такая же морковь. Тыкву готовим, чтобы была вкуснее, а морковь - чтобы лучше усваивалась. Впрочем, ее можно и припустить следующим способом: режете крупными кубиками, в небольшой казан наливаете немного воды и пару ложек растительного масла, кладете морковь и готовите под крышкой, чтобы брызги не летели. Вода все равно выкипит, морковь станет мягкой и в финале слегка обжарится на масле.

Тыкву порезать кубиками примерно 2 на 2 см или чуть крупнее и запечь до мягкости. Для ускорения процесса можно использовать пакет из пекарской бумаги. Я последние 5 минут допекаю открытой, посыпав смесью соли и сахара. Мне нравится так, вы можете не делать ничего или полить немного медом, посыпать корицей, молотым кориандром. Тыква и морковь должны полностью остыть.

На тарелку кладете любой салатный микс, потом - тыкву, морковь и ломтики яблока, добавляете немного сыра типа феты или даже более мягкого, чтобы мазался, посыпаете кунжутным семенем или ореховой крошкой, или тыквенными семечками. Поливаете смесью масла, меда и бальзамического уксуса или... Я, например, чуть развела красным винным уксусом соус наршараб. Неплохо вышло.

Видите, сколько в этом рецепте «или». Расчет на вашу кулинарную фантазию. Тем более что печеная тыква и приготовленная морковь у вас наверняка останутся. На другой день попробуйте к тыкве добавить орехи, тертый острый сыр, лоскутки подсушенного до хруста лаваша и оливковое масло... А к моркови - финики, распаренный изюм, опять яблоко и маленько тертого имбиря, мед и яблочный уксус все довершат. Не оторветесь.

Количественно сочетание продуктов произвольное, просто один какой-то овощ или фрукт должен доминировать.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ