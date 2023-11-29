Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение акционерного общества.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в "Казпочте", в компании продолжают внутреннее расследование. По итогам 2023 года в некоторых регионах найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 миллиона тенге.

"Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба. В структуре правонарушений есть факты хищений, мошенничества, кражи и получения незаконного вознаграждения. Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах", - говорится в сообщении АО "Казпочта".

Отмечается, что "Казпочта" продолжит активную борьбу с правонарушениями как в центре, так и на местах, и будет оказывать содействие правоохранительным органам.