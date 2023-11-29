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В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию до конца недели

29 ноября 2023, 11:44 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 30 ноября по 1 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях в ближайшие два дня без электроэнергии останутся три района областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 566 (работы на ПС)

30 ноября 10:00 до 18:00

  • магазин «Продукты», 
  • «Караван», 
  • «Карина»,

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 7, 9, 11, 12, 15.

ТП - 401 (работы на ПС)

1 декабря 10:00 до 18:00

  • полиграфия,
  •  почта № 7, 
  • аптека «Забота», 
  • «Цветная», 
  • парикмахерская «Любава»,
  •  магазин «Винтаж», 
  • «Угловой», 
  • «Диар», 
  • «Зеленый», 
  • «Запчасти».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова 18, 18/1, 18/3,  22, 30 Б,
  • пер. Уральский 8.

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 30 ноября по 1 декабря 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3 -34, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-35,
  • ул. Энергетиков 11 А-35, 
  • ул. Миляева 1-22.