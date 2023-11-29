Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 30 ноября по 1 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях в ближайшие два дня без электроэнергии останутся три района областного центра.

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В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 566 (работы на ПС)

30 ноября 10:00 до 18:00

магазин «Продукты»,

«Караван»,

«Карина»,

Спальный сектор:

ул. Карбышева 7, 9, 11, 12, 15.

ТП - 401 (работы на ПС)

1 декабря 10:00 до 18:00

полиграфия,

почта № 7,

аптека «Забота»,

«Цветная»,

парикмахерская «Любава»,

магазин «Винтаж»,

«Угловой»,

«Диар»,

«Зеленый»,

«Запчасти».

Спальный сектор:

ул. Мауленова 18, 18/1, 18/3, 22, 30 Б,

пер. Уральский 8.

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 30 ноября по 1 декабря 10:00 до 19:00

Частный сектор: