В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию до конца недели
29 ноября 2023, 11:44 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 30 ноября по 1 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях в ближайшие два дня без электроэнергии останутся три района областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 566 (работы на ПС)
30 ноября 10:00 до 18:00
- магазин «Продукты»,
- «Караван»,
- «Карина»,
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 7, 9, 11, 12, 15.
ТП - 401 (работы на ПС)
1 декабря 10:00 до 18:00
- полиграфия,
- почта № 7,
- аптека «Забота»,
- «Цветная»,
- парикмахерская «Любава»,
- магазин «Винтаж»,
- «Угловой»,
- «Диар»,
- «Зеленый»,
- «Запчасти».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова 18, 18/1, 18/3, 22, 30 Б,
- пер. Уральский 8.
КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
с 30 ноября по 1 декабря 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3 -34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-35,
- ул. Энергетиков 11 А-35,
- ул. Миляева 1-22.
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