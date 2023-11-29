В Щучинске, в Национальном центре лыжного спорта, прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию нового зимнего сезона.

На дистанции гонки в Щучинске /Фото vk.com/schuchinsk

В этом году на старт лыжных гонок свободным ходом вышли около 300 спортсменов из Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей и Астаны, а также из Омской области (Россия) и Китая. Соревновались в шести возрастных группах: среди мужчин и женщин (2003 г. р. и старше), юниоров и юниорок (2004-2005 г. р.), юношей и девушек трех возрастов, а также мальчиков и девочек (2012 г. р. и моложе).

Среди мужчин мастер спорта РК из Костаная Алмас Каримов стал четвертым в гонке на 7,5 км с результатом 17 мин. 8,2 сек., уступив 3 секунды Ернуру Бексултану из Актюбинской области. А первые два места здесь завняли Никита Гридин из Акмолинской области (16.21,6) и Энтемаке Мао Ву Литибике из Китая (16.55,9).

Участницы гонки на 5 км в Щучинске Анастасия Ротова (3 место), Лаура Киныбаева (2 место) и Мария Люфт (4 место) /Фото Сергея РЫБИНА

У женщин, соревновавшихся в гонке на 5 км, места со второго по четвертое заняли костанайские мастера спорта РК Лаура Киныбаева (12.39,4), Анастасия Ротова (13.43,2) и Мария Люфт (14.00,9), уступившие лишь россиянке Полине Ващенко (12.14,5).

Костанаец Артем Завялов занял 3-е место среди юниоров в гонке на 7,5 км (17.19,0), а Александр Безгодько из Рудного финишировал седьмым (18.39,3).

Лучший результат среди юниорок из костанайских лыжниц показала воспитанница ДЮСШ № 3 Дарья Ким (13.26,8), финишировавшая четвертой в гонке на 5 км. Воспитанница этой же спортшколы Аида Хажиева завершила гонку шестой (13.46,1).

Среди юношей старшего возраста (2006-2007 г. р.) 2-е место в гонке на 5 км занял воспитанник ДЮСШ района Б. Майлина Данил Першин (11.57,8). Среди девушек этого же возраста, соревновавшихся на дистанции 2,5 км, также второй была еще одна представительница этой же спортшколы Милана Мамедова (6.43,0). Воспитанницы ДЮСШ № 3 из Костаная Дарья Намм, Алина Весленева и Жанель Елукенова финишировали в десятке сильнейших, заняв соответственно 7-е, 9-е и 10-е места.

Воспитанники ДЮСШ №3 Ратмир Югай и Алексей Вторушин из Костаная, а также Илья Дудкин из Рудного заняли весь пьедестал почета в гонке на 5 км среди юношей среднего возраста (2008-2009 г. р.). Владислав Хлыбов (ДЮСШ № 3, Рудный), Ермахан Букутов (ДЮСШ района Б. Майлина) и Руслан Юсупов (ДЮСШ № 3, Рудный) показали 4-й, 6-й и 10-й результаты соответственно.

Среди девушек этой возрастной категории воспитанница ДЮСШ № 3 из Костаная Карина Медвецкая заняла третье место в гонке на 2,5 км, а воспитанницы этой же спортшколы Дильназ Фазулова и Елизавета Жевак заняли 8-е и 9-е места.

Среди юношей младшего возраста (2010-2011 г. р.), соревновавшихся на дистанции 2,5 км, бронзовую награду завоевал воспитанник ДЮСШ № 3 из Костаная Никита Исаев, а еще пять лыжников Костанайской области финишировали в первой десятке - Сергей Кошкин (ДЮСШ района Б.Майлина, 5-е место), Роман Исаев (ДЮСШ № 3, 6-е место), Тамерлан Фазулов (ДЮСШ № 3, седьмое место), Степан Емалетдинов (ДЮСШ района Б. Майлина, 9-е место) и Роман Емалетдинов (ДЮСШ района Б.Майлина, 10-е место).

У девушек этого же возраста на такой же дистанции отличились Надежда Ковалева и Яна Филипенко Яна (обе ДЮСШ № 3), занявшие 2-е и 3-е места. А Ангелина Удовиченко (ДЮСШ Костанайского района) и Антонина Петрошук (ДЮСШ №3) заняли 5-е и 6-е места.

И наконец, среди самых юных участников, соревновавшихся на дистанции 1,2 км, сильнейшим стал Данил Паскарь (ДЮСШ № 3) и 2-е место занял Тимофей Прутников (ДЮСШ района Б. Майлина), а Никита Коржиков (ДЮСШ района Б. Майлина) финишировал шестым.

Владислав Ковалев готовится к гонке на первом этапе Кубка мира /Фото vk.com/schuchinsk

В эти же дни сильнейшие казахстанские лыжники выступили в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в горнолыжном курорте Рука (Финляндия). В состав национальной сборной Казахстана на этот этап был включены и два представителя Костанайской области - Владислав Ковалев и Никита Башмаков, а одним из тренеров сборной является Виктор Завялов.

В гонке на 10 км классическим стилем Ковалев показал 77-й результат, финишировав через 26 мин. 7,5 сек. и уступив ставшему победителем Мартину Левстрему Ниенге из Норвегии 2.35,8. В масс-старте на 20 км свободным стилем лучшим из казахстанских лыжников стал Башмаков, показавший 57-й результат - 51.18,6 и уступивший 3.09,7 норвежцу Яну Томасу Йенсену, который занял 1-е место. А Ковалев финишировал 76-м - 54.34,8.