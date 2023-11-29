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В трех многоэтажках и школе сегодня отключат отопление в Костанае

29 ноября 2023, 10:43 |  ЖКХ

По сообщению ГКП "КТЭК", связано это с подключением новых объектов по ул. 40 лет Октября. Теплоснабжение будет временно отключено 29 ноября с 9.00 по 20.00  в трех многоквартирных жилых домах и средней школе.

Изображение от Freepik

Отопления сегодня не будет по следующим адресам:

 - ул. Киевская № 48, 52/2;
 - ул. 40 лет Октября № 44;
 - средняя школа №13.