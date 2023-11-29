В трех многоэтажках и школе сегодня отключат отопление в Костанае
29 ноября 2023, 10:43 | ЖКХ
По сообщению ГКП "КТЭК", связано это с подключением новых объектов по ул. 40 лет Октября. Теплоснабжение будет временно отключено 29 ноября с 9.00 по 20.00 в трех многоквартирных жилых домах и средней школе.
Изображение от Freepik
Отопления сегодня не будет по следующим адресам:
- ул. Киевская № 48, 52/2;
- ул. 40 лет Октября № 44;
- средняя школа №13.
Последние новости
29.11.23 11:18 Казахстанские лыжники открыли сезон
29.11.23 10:20 В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
28.11.23 17:28 Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП «КТЭК» обсудили в акимате Костаная
28.11.23 16:41 Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
28.11.23 12:47 Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.