По сообщению ГКП "КТЭК", связано это с подключением новых объектов по ул. 40 лет Октября. Теплоснабжение будет временно отключено 29 ноября с 9.00 по 20.00 в трех многоквартирных жилых домах и средней школе.

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Отопления сегодня не будет по следующим адресам:



- ул. Киевская № 48, 52/2;

- ул. 40 лет Октября № 44;

- средняя школа №13.