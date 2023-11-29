Согласно действующим правилам, обязательная дактилоскопическая регистрация должна начаться 1 января 2024 года. Но теперь ее хотят отменить. Такая норма вошла в проект поправок по вопросам государственной корпорации, рассматриваемом в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.





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"Важная новелла законопроекта - это отмена обязательной дактилоскопии, которая должна была заработать в ЦОНах при документировании с 1 января 2024 года. Решение было инициировано в связи с многочисленными обращениями, мнениями экспертов по вопросам безопасности и соблюдения конституционных прав граждан.

Дактилоскопия останется по желанию гражданина. При этом для иностранцев сдача отпечатков пальцев останется обязательной", - сказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Напомним, с 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.

Практическое применение закона откладывали не один год. Каждый раз - в связи с нехваткой средств. В июне 2021 года введение дактилоскопии перенесли на 1 января 2023 года. В конце 2022 года проект перенесли на 2024 год.

Планировалось, что в удостоверения личности казахстанцев будут добавлять отпечатки пальцев.