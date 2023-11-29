Такое блюдо готовил для себя 63-летний житель поселка Босколь Карабалыкского района. У него в доме в ходе ОПМ «Правопорядок» в коробке из-под водки полицейские нашли россыпь вещества растительного происхождения весом более 500 г.

- Мужчина рассказал, что из травы варит кашу, которая «полезна» для здоровья. Полицейские вещество изъяли и направили на экспертизу, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Проводятся необходимые следственные действия.

По данным ведомства, с начала года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 480 кг различных наркотических веществ.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области