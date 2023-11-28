Теплоснабжение временно отключат в 27 домах и детском саду в Костанае
28 ноября 2023, 09:49 | ЖКХ
Отключение вызвано порывом на подземной тепломагистрали №18 на ул. Баймагамбетова. Сегодня там пройдут работы по устранению порыва, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
Изображение от Freepik
Ремонтные работы на месте должны были начать в 9:00. Завершаться они к 20:00. В связи с работами теплоснабжение будет временно отключено в 27 жилых домах:
- ул. Баймагамбетова 3, 3 Д, 3/5;
- ул. Баумана 12;
- ул. Гагарина 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23;
- ул. Садовая 49, 51, 71 ,67 ,71 А, 73, 98, 100А, 100 Г, 100 Д, 100 Е, 100 К, 100/2;
- ул. Центральная 19 (3 корпуса);
- детский сад № 16 по ул. Садовая, 102.
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