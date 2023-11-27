По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 ноября, на востоке области ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, гололёд, на севере и западе - туман.





В среду, 29 ноября, ночью на западе и юге, а днём на большей части территории области снег и дождь, метель, гололёд, на севере - туман.

В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду осадки, гололёд, ночью и утром туман.

- В ночь на вторник по области будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 0...+5°С, на юге +8°С. В среду ночью термометры вновь покажут -4...+1°С, днём будет -2...+3°С, на юге +6°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью 0...-2°С, днём +2...+4°С. В среду: ночью 0...-2°С, днём 0...+2°С

Во вторник ожидается восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в Костанае - 7-12 м/с. В среду ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, на западе и юге области - усиления до 15-20 м/с.