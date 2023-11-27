Отключать электроэнергию в двух районах Костаная будут на этой неделе
27 ноября 2023, 14:12 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 28 ноября по 1 декабря 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов распространила пресс-служба предприятия.
КТП-Курылыс (район маг. Астыкжан)
(работы на ПС)
29 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор: пр. Абая 1/41-1/86.
КТП-715 (ж/м Амангельды)
(работы на ВЛ – 10 кВ)
с 28 ноября по 1 декабря 10:00 до 19:00
Частный сектор: ул. Тухачевского 3 -34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-35, ул. Энергетиков 11а-35, ул. Миляева 1-22.
Последние новости
27.11.23 15:41 В этом году не хранители, а спасатели
27.11.23 14:57 С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
27.11.23 10:22 Квартиры в Алании: путешествие по разнообразию рынка
26.11.23 17:44 Кумар Аксакалов рассказал в каких случаях можно снять его запрет на точечную застройку в центре Костаная
26.11.23 16:00 «Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая композиция и демонический злодей
26.11.23 14:44 «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
26.11.23 13:18 Гарри Кейн уже стал лидером мюнхенской «Баварии»
26.11.23 12:48 Долгое ожидание и ненадежный график - Как жители Костаная оценивают качество работы городских автобусов - плюсы и минусы
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.