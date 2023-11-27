Новости

Отключать электроэнергию в двух районах Костаная будут на этой неделе

27 ноября 2023, 14:12 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 28 ноября по 1 декабря 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов распространила пресс-служба предприятия.

КТП-Курылыс (район маг. Астыкжан)

(работы на ПС)

29 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор: пр. Абая 1/41-1/86.

КТП-715 (ж/м Амангельды)

(работы на ВЛ – 10 кВ)

с 28 ноября по 1 декабря 10:00 до 19:00

Частный сектор: ул. Тухачевского 3 -34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-35, ул. Энергетиков 11а-35, ул. Миляева 1-22.