Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что поступило сообщение о стае, в которой бегают более трех особей. Согласны ли вы с такой реакцией на жалобу населения? Да. Не нужно дожидаться, когда собаки начнут нападать на людей.

Да. Но только если отстрел пройдет под контролем волонтеров.

Нет. В Казахстане запрещено жестокое обращение с животными.

Нет. Убийство животного - крайняя мера. Не нужно делать ее нормой.

