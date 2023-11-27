Мне стыдно за наш город! Куда ещё нужно написать, чтобы вымыли остановки?
Tatyana_kst
27 ноября 2023, 12:38
Почему, когда я сообщаю в "Ай-комек", они мне отвечают, чтобы я сообщила, где конкретно? Да все остановки нужно было вымыть, после того, как их поставили в 2022 году в декабре!
Почему я должна указывать, кому что делать, если каждая служба должна выполнять СВОЮ РАБОТУ! А акимат должен это всё контролировать, а не как всегда спускать всё на тормозах.
Здесь, видимо, тоже "гоняли воду" тракторами в минувшие выходные. Потому что так испачкать остановки - надо хорошо постараться.
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