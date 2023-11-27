27 ноября 2023, 12:38

Почему, когда я сообщаю в "Ай-комек", они мне отвечают, чтобы я сообщила, где конкретно? Да все остановки нужно было вымыть, после того, как их поставили в 2022 году в декабре!

Почему я должна указывать, кому что делать, если каждая служба должна выполнять СВОЮ РАБОТУ! А акимат должен это всё контролировать, а не как всегда спускать всё на тормозах.

Здесь, видимо, тоже "гоняли воду" тракторами в минувшие выходные. Потому что так испачкать остановки - надо хорошо постараться.