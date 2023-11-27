В Костанайской области лишенный водительских прав пьяный автолюбитель, когда его остановили полицейские, притворился пассажиром. Факт, что мужчина находился в салоне авто один, нарушителя не смутил, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД.

25 ноября сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл Костанайской области потребовали от водителя Mercedes остановиться. При проверке оказалось, что 34-летний водитель с 2017 года не имеет права управлять автомобилем. Более того, он был пьян.

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После остановки водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне авто кроме него, никого не было.

"Нарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 608 КоАП - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения", - сообщили правоохранители.

Автомобиль водворен на специализированную стоянку. Костанайский районный суд в тот же день вынес решение: 20 суток административного ареста.