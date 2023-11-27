27 ноября 2023, 09:58

Обращаюсь к вам, по следующему вопросу: Костанайская область граничит с Челябинской областью Российской Федерации. Областные центры разделяют 320 км и 2 пограничных перехода. Пассажиропоток между двумя городами очень большой, но кроме автобусного сообщения и частных перевозчиков, перевозящих пассажиров по трассе между двумя городами, отсутствует железнодорожное и авиасообщение.

Перемещение идёт студентов, родственников, друзей, предпринимателей и туристов. В летний период - сезон отпусков, данное перемещение создаёт нагрузку как на трассу, так и пограничный переход. В зимний период с ноября по апрель осложняется снегопадами, буранами и гололёдами. Вдобавок ко всему нескончаемый ремонт дороги, очистка от снега, также передвижения в темное время суток, приводит к ДТП, порой со смертельным исходом.

В связи с чем, я Самуратов Ильяс, написал год назад - письмо Акиму Костанайской области Аксакалову Кумару Иргибаевичу, о запуске железнодорожного сообщение между городами Костанай и Челябинск, обращение было проигнорировано. В октябре 2023 года, с той же просьбой я обратился к Губернатору Челябинской области Текслеру Алексею Леонидовичу, данный запрос находится на рассмотрении в РЖД.

Учитывая вышесказанное, предлагаю на полях Нашей Газеты создать петицию в КТЖ и РЖД, пограничные службы РФ и РК среди читателей по поводу запуска железнодорожного сообщения между городами Костанай и Челябинск. Движение поезда должно быть безостановочно, проверка документов и багажа, должна осуществляться при входе в поезд, двумя пограничными службами Казахстанской и Российской, т оже самое в обратном порядке из Челябинска в Костанай.

Стоимость билетов должна быть демократичной, так как необходимо использовать вагоны с сидячими местами, ориентировочное время в пути от вокзала до вокзала 4 часа. Два рейса в день утренний и вечерний, в обе стороны. Вагоны должны быть оборудованы биотуалетами. Острая необходимость данного сообщения назрела давно, но по каким-то причинам, до сих пор не осуществилась.

Создание данного железнодорожного сообщения, благоприятно скажется на развитии туризма, обмена опытом и знаниями и взаимовыгодного общения между двумя дружественными городами и странами.