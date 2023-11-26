26 ноября 2023, 10:34

1.Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение (ССГПО)

Самое крупное предприятие Костанайской области, от которого фактически зависит моногород Рудный и во многом бюджет региона. В источниках сообщается, что ССГПО является локомотивом Eurasian Resources Group (ERG), владеют которой Александр Машкевич, Патох Шодиев, семья Ибрагимовых и правительство Казахстана.В 2009 году Машкевич гражданин Израиля открыл в Костанае синагогу, которую назвал именем своей матери – Бейт Рахель-Хабад Любавич.



2. ТОО «Арай-Холдинг»

Компания была создана в Лисаковске в начале 90-х местными предпринимателями – Вячеславом Зайцевым и Владимиром Похлебаевым – на кредит из городского бюджета. Сейчас холдингу принадлежит 11 компаний, которые занимаются выпуском пива, племенным животноводством, растениеводством, строительно-монтажными работами и масс-медиа – в структуру «Арай-Холдинг» входит телеканал «Алау ТВ». Вячеслав Зайцев был учредителем холдинга 8 лет – с 2005 по 2014 год, в мае 2008-го он открыл в Костанае Казахско-французский культурный центр, уехал на ПМЖ в Сочи, а Владимир Похлебаев – 5 лет – с 2005 по 2011 год (с 2011 года учредителями стали его мать Антонина Похлебаева, дочь Анастасия и сын Даниил). Сейчас у ТОО «Арай-Холдинг» семь учредителей, включая руководителя – 66-летнего Виктора Соложенкова и Алексея Рау – это 36-летний сын зампредседателя Мажилиса Альберта Рау.



3. ТОО «БК-Строй»

Крупнейшую в Костанае строительную компанию в 2003 году создали три брата - Игорь, Роман и Сергей Кимы. Аббревиатура БК так и расшифровывается - Братья Ким, а руководит компанией Игорь Ким. В 2016 году братья Ким построили самый крупный в Костанае ТРЦ – Kostanay Plaza, ТОО Therma Park, ТОО Zodiac Cinema, управляют им дети бизнесменов.



4. АО «Баян-Сулу»

Крупнейшей кондитерской фабрикой Казахстана руководит и частично владеет Тимур Садыков (он же учредитель ТОО «Атрия» и ТОО «Samal Invest Group»), Ерлан Баймуратов, семья Балапановых. В августе председатель правления АО «Баян-Сулу» Тимур Садыков заявлял, что к 2025 году компания построит новую кондитерскую фабрику. Инвестиции на первом этапе составят 13,8 млрд тенге. По словам Садыкова, новая фабрика позволит Костанаю носить звание «кондитерской столицы Казахстана».



5. АО «Группа компаний Аллюр»

Председатель - Андрей Лаврентьев, принадлежит 27,48% компании, 16,52% – у бизнесмена Юрия Цхая, 5% – у Банка развития Казахстана. Долей в 51% владеет зарегистрированная в Нидерландах C&J Ned Auto B.V. (конечная контролирующая сторона – Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР). В Костанае работают три дочерних предприятия «ГК Аллюр» – завод «СарыаркаАвтоПром», АО «Агромашхолдинг KZ» и ТОО «Allur Distribution». АО «Агромашхолдинг KZ» производит сельскохозяйственную технику. Руководит предприятием Мейрамбек Сандыбеков. Он также руководит Костанайским тракторным заводом, один из учредителей которого –Александр Лаврентьев – старший брат Андрея Лаврентьева.



6. АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «ЦУМ» ТОО Arcada.

Алексей Нефедов - считается, что ему принадлежат ТРЦ Mart, бизнес-центр City Kostanay, ТЦ ЦУМ. Общая коммерческая площадь всех ТРЦ и БЦ – 59,5 тыс. кв. м. Приход группы компаний Arcada в Костанай сопровождался скандалом – ради ТРЦ Mart снесли старейший кинотеатр, из-за чего костанайцы выходили на митинг. Алексей Нефедов – старший сын Петра Нефедова, бывшего акима Карагандинской области, где семья и сделала свое состояние в конце 90-х – начале 2000-х годов. Нефедов-старший руководил областью с 1992 по 1997 годы, позднее был советником премьер-министра, вице-министром энергетики и минеральных ресурсов РК.



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