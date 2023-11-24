Приходите в поликлинику лечиться, заодно получите перелом...
Tatyana_kst
24 ноября 2023, 17:20
Вот такая дорога во дворе 1 поликлиники. С 19 ноября, почти неделю гололёд, а дорожки во дворе поликлиники не посыпают, не убирают лёд, тем самым обеспечивая приём к травматологу. И это творится во дворе государственного лечебного учреждения!
Мы все боролись, чтобы прочищали дороги, подходы к поликлинике, а тут в самой поликлинике, во дворе такое творится! Интересно, а как обстоят дела с расчисткой дорожек в других государственных медицинских учреждениях? Или ОСМС сняли, а там и пробирайся, как хочешь?
Последние народные новости
23.11.23 16:48 Так много вопросов и так мало ответов
20.11.23 10:46 Интересно девки пляшут
19.11.23 11:51 Спасибо инспекторам ДП
18.11.23 17:37 И опять о мошенниках
17.11.23 15:13 "Мольбы не давали результатов" - Жители Карабалыка обратились к акиму Костанайской области
15.11.23 09:23 Благодарственное письмо ОДТИ
11.11.23 10:31 Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.