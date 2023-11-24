24 ноября 2023, 17:20

Вот такая дорога во дворе 1 поликлиники. С 19 ноября, почти неделю гололёд, а дорожки во дворе поликлиники не посыпают, не убирают лёд, тем самым обеспечивая приём к травматологу. И это творится во дворе государственного лечебного учреждения!

Мы все боролись, чтобы прочищали дороги, подходы к поликлинике, а тут в самой поликлинике, во дворе такое творится! Интересно, а как обстоят дела с расчисткой дорожек в других государственных медицинских учреждениях? Или ОСМС сняли, а там и пробирайся, как хочешь?