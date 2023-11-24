Уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Лисаковска Владислава ОГАНЕСЯНА начали рассматривать в суде № 2 Костаная 23 ноября. Он обвиняется в том, что работал курьером и забирал миллионные суммы у жителей Костаная, переводя их на карты неустановленных лиц. Всего вменяются 11 эпизодов обмана потерпевших.

Подсудимый свою вину сразу признал, а по последнему эпизоду не согласился лишь с суммой.

- Оганесян в сговоре с неустановленными лицами приезжал по указанным ему адресам, забирал деньги и переводил на карты, оставляя себе 10%, - зачитал обвинительное заключение прокурор Даурен ДЕРБИСОВ. - Так пенсионерка Степаненко пояснила, что ей около 21.00 позвонила ее дочь и сказала, что она попала в аварию, что пострадал еще и водитель другой машины, которому срочно нужны деньги. И чем больше, тем лучше. Пенсионерка сказала, что у нее есть 6 млн тенге наличными. После этого к ней в квартиру постучался парень, который представился Русланом. Он был в капюшоне и медицинской маске. Она отдала ему все деньги, а потом выяснила, что дочь жива и здорова.

Как выяснилось в суде, легенды о том, что родственники попали в ДТП и им срочно нужна помощь, рассказывали сообщники Оганесяна. Суд пока не установил их личности.

- Я искал работу, для чего зарегистрировался на сайте, - пояснил Оганесян. - Мне поступило предложение поработать курьером по развозу денег, для чего нужно было зарегистрироваться в мессенджере Telegram, отправить свое удостоверение личности и четко исполнять инструкции того, кто мной руководил. Так и я делал. Мне сообщали, на какой адрес съездить, сказать "Я за деньгами" и больше ни о чем не спрашивать. Я забирал деньги, отзванивался, мне говорили, куда их закинуть, предварительно оставив себе 10% за работу.

- Вам говорили представиться Русланом, хотя на самом деле вы Владислав. Вы же понимали, что делаете что-то незаконное? - спросил судья Нурлан БЕКИШЕВ.

- Нет, не понимал, просто исполнял инструкции человека из Telegram, - ответил подсудимый.

23 ноября в суде успели допросить первых потерпевших. Одна из них, пенсионерка Валентина СТЕПАНЕНКО оказалось в числе трех, которых обманули на самые крупные суммы.

- У меня муж-инвалид, почти ничего не видит и дочь-инвалид, лечится от эпилепсии, - рассказала потерпевшая. - Я коплю деньги, если вдруг понадобятся на операцию. В то время дочь как раз находилась на обследовании в больнице и обычно звонила нам на стационарный телефон около 20.00. Но в тот вечер нам позвонили в 21.00, женский голос сказал: "Мама, я попала в аварию, у меня сломана нога, разбита губа, говорю плохо". Потом подключился мужской голос, сказал, что он следователь, сказал, что нужно отключить все мобильные телефоны и говорить только с ними. Видимо, они боялись, что дочь позвонит и все выяснится. Примерно через полчаса пришел парень, которому я отдала 6 млн тенге.

Дочь потерпевшей Наталья СТЕПАНЕНКО, которая проходит по делу свидетелем, тоже выступила в суде. Она говорила очень эмоционально.

- Когда я пришла домой, то родителей просто не узнала! На них лица не было! - возмутилась Степаненко. - Отец после инсульта, почти не видит, ему нужны дорогие лекарства. Одна таблетка стоит около 7000 тенге. Мама сказала, что отдала все деньги, чтобы меня выручить. Я говорю: "А как мы теперь жить-то будем?"

По словам свидетеля, сначала родители даже боялись ей сказать, что отдали такую сумму мошеннику, но в итоге сознались. И она настояла, чтобы они пошли в полицию.

Владислав Оганесян в суде признал этот эпизод. Сказал, что действительно приходил к Степаненко забрать деньги, но не знал, что до этого ей звонили. По его словам, забрал не 10% от суммы, а 5%, а еще 5% отдал своему другу Никите Энгельгардту, который ждал его в подъезде.

- Но вы ведь понимаете, что занимаетесь чем-то противозаконным? Вам передавали такие суммы денег, а вы даже не спрашивали за что? - поинтересовался государственный обвинитель.

- Я просто выполнял условия работы и то, что мне говорил человек из Telegram, - повторил подсудимый.

Это уже третье дело, которое слушается в суде № 2 Костаная в отношении дропперов.

До этого было дело жителя Федоровки, студента 2-го курса КРУ Александра Майфата. Он тоже сообщал, что нашел работы курьером, а задания ему давали в Telegram неустановленные судом лица. Он лишь приезжал на указанные адреса, забрать деньги и оставить 10% себе. О том, что этих людей обманывали, сообщая о ложных авариях, он не знал. На днях Александра Майфата приговорили к 3 годам лишения свободы.

Дело еще одного дроппера Дюсекиной продолжают рассматривать.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ