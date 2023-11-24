Сразу два вопроса о коррупции в системе госзакупок медицинских организаций прозвучали от костанайцев на встрече с министром здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ. Правда, у высокопоставленной чиновницы ответ на каждый вопрос был один.

Представитель ИП "Инвитро" Руслан ИЩАНОВ рассказал, что в каждой области есть медицинские организации, которые должны поставщикам деньги. Например, в Улытау за поставки реагентов ИП Ищанова выплатили 1,5 млн из 90 млн тенге. На письменные претензии реакции нет.

- Кроме того, мы предлагаем убрать указ 375 по которому проводятся госзакупки на бумажных носителях, - обратился к министру Ищанов. - Каждый заказчик имеет право опубликовать на своем сайте объявление о закупках, а поставщики на бумаге предоставляют документы. Особенно это касается южных регионов. Это приводит к подлогу документов и лоббированию интересов. Мы видим, как объявления публикуются на сайте задним числом, когда поставщик найден кулуарно и товар поставляют по очень завышенной цене. Мы не раз обращались в ваше ведомство, но все вопросы с госзакупками переадресовывают в другие органы, где работники не имеют медицинского образования и не вникают в суть вопроса. В больницах часто составляют техническую спецификацию так, что ни один другой поставщик не подойдет.

Ажар Гиният ответила, что огромная часть выделяемых средств действительно уходит на лабораторные анализы.

- Необоснованное назначение анализов и выведение бюджетных денег через стоматологические услуги или лабораторные услуги - это уже доказано проверками компетентных органов, - ответила Гиният. - Мы принимаем меры, чтобы не было необоснованных назначений. Раньше в каждой поликлинике была своя лаборатория. Сейчас все переходят к частникам, а некоторые даже вступают с ними в сговор и, как говорится, осваивают деньги. Поэтому нам пришлось отдельными статьями выделять дорогостоящие услуги и диспансерное наблюдение больных. Свою святую обязанность - смотреть за беременными и диспансерными больными - все деньги перевели на лабораторные услуги. Чтобы такого не было, мы ужесточили требования. Чтобы при кашле не проходить три раза томографию. Если же ваше ИП обоснованно провело исследования анализов, то вы вместе с поликлиникой можете фонду доказывать обоснованность услуг. И тогда они будут оплачены. Заниматься приписками мы не позволим.

- По поводу приказа о госзакупках, я думаю, что если вы где-то увидели нарушение закона, вы имеете полное право обратиться в соответствующие органы, - продолжила министр. - Потому что госзакупки четко регулируются законом, все прозрачно. Если есть конкретные жалобы, обращайтесь в органы.

К правоохранителям Ажар Гиният отправила и председателя костанайского филиала партии ОСДП Дамира ДЖАКАНОВА. Но здесь пообещала помочь.

- Наша партия ведет мониторинг соцсетей, СМИ и портала госзакупок, - сказал Джаканов. - Мы стали свидетелями систематических нарушений. К примеру больницы нашей области закупают аппараты компьютерной томографии на 64 среза, а поставляют на 32 среза, но в корпусе от аппарата на 64 среза. То есть, поставляемый товар соответствует технической спецификации, но по стоимости ниже. И здесь как будто имеет место сговор. А в детской областной больнице закуплен электроэнцефалограф с завышением рыночной стоимости на 8 млн тенге. Данные факты, попустительство и разбазаривание средств приводят к росту кредиторской задолженности больниц и снижению качества медицинских услуг. Те же аппараты на 64 среза могли бы помочь в раннем выявлении онкозаболеваний.

- Вы могли бы официально написать мне заявление с указанием больниц? Я в соответствующие органы отправлю, пусть проверят, - сказала Гиният.

Фото Георгия ГОВОРОВА