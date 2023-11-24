Министр транспорта встретится с жителями Костанайской области
24 ноября 2023, 14:36 | Государство
Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев приедет для встречи с населением нашего региона завтра, 25 ноября. В повестке дня - вопросы, относящиеся к компетенции Министерства транспорта РК.
Встреча пройдет в здании Жастар сарайы (мкр. Юбилейный, 56). Начало - в 11:10
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