Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, кто будет нести ответственность перед казахстанцами и отвечать за возврат 1,5 триллиона тенге, которые планируют из Единого национального пенсионного фонда направить на инфраструктурные проекты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Часто задаются вопросом, можно ли пенсионные накопления на эти проекты направлять. Как это будет работать на практике. Холдинг "Байтерек" и фонд "Самрук-Казына" выпустят свои облигации, их купит, если такое решение будет принято, ЕНПФ. И уже затем "Байтерек" и "Самрук-Казына" сами будут финансировать конкретные проекты.

Либо через Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности, либо через свои дочерние организации, если это касается "Самрук-Казына". Перед пенсионным фондом ответственность будут нести не конкретные проекты, а именно "Байтерек" и "Самрук" - их корпоративная гарантия, рейтинг и финансовая отчетность", - заявил Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

По его словам, больших рисков в этом вопросе нет.

"Суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB, и у "Байтерека", и у "Самрук-Казына" примерно такой же рейтинг. Это надежные компании, поэтому вложение пенсионным фондом денег в эти облигации – это нормальная рыночная практика. С считаю, что деньги казахстанцев должны работать в Казахстане", - добавил Сулейменов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о выделении 1,5 триллиона тенге из ЕНПФ для развития инфраструктурных объектов, в частности в сфере энергетики. Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев поддержал эту идею.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов заверил, что правительство, если берет взаймы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств по своим долгам за счет средств республиканского и квазигосударственного бюджета.