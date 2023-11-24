23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет. Об этом сообщило Радио "Азаттык" со ссылкой на мониторинговую группу «АктивистыНеЭкстремисты».

Также задержан активист Даурен Султангали. В отношении него ожидается суд по административному делу по ст. 488 («Нарушение закона о мирных собраниях»). Султангали сообщил "Азаттыку" днём 23 ноября, что он находится в здании управления полиции в Костанае - его привезли из дома сотрудники в штатском, когда он собирался идти на работу. Прибывшие представились и потребовали проследовать с ними в отделение.

По словам Султангали, его обвиняют в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний из-за его видео, которое он опубликовал в Telegram «в поддержку марафонца и активиста Марата Жыланбаева».

- Я не согласен с предъявленным мне обвинением. Я лишь хотел реализовать своё право на мирное собрание, - сказал "Азаттыку" Даурен СУЛТАНГАЛИ.

"Азаттык" обратился за комментариями в пресc-cлужбу департамента полиции Костанайской области. На момент публикации 23 ноября информацию получить не удалось.

22 ноября суд в Астане вынес постановление об аресте на 15 суток в отношении активиста Амангельды Джахина. Известно об аресте, как минимум, семи активистов в Астане по обвинению в «нарушении порядка организации и проведения мирных собраний». Это подтверждается опубликованными судебными постановлениями и данными «мониторинга превентивных политических преследований перед объявленными мирными протестами 25 ноября 2023 года», которые представил правозащитный фонд Qaharman.

По данным правозащитников, акиматы более чем в 10 городах Казахстана, включая Костанай, отказали активистам в проведении мирных акций 25 ноября с призывом освободить Марата Жыланбаева, лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!».

На прошлой неделе прокурор запросил для Жыланбаева 10 лет лишения свободы. Когда огласят приговор, неизвестно. Жыланбаев с мая находится под стражей в следственной тюрьме в Астане. Более двух недель назад он объявиил голодовку, требуя открытого суда. Власти обвиняют его в «участии в деятельности экстремистской организации и её финансировании». Эти обвинения его сторонники называют сфабрикованными.