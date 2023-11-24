24 ноября 2023, 09:41

Здравствуйте, дорогие товарищи. Проблема такая сложилась у родственника. И, кстати, у его коллег там.

Сначала сноска, обращался в наши газеты, а именно в НГ, КН, НК. НГ спасибо, что ответили, не интересно пока. Остальные промолчали.

Так вот, говорил не раз Кумар Иргибаевич: платите людям то, что они заработали в сельском хозяйстве. Но не в КХ "Бердюгина Колос".

Вставлю я текст заявления, чтобы не перепечатывать.

"Прошу Вас провести проверку в КХ «Бердюгина Колос», руководитель Бердюгина Татьяна Николаевна, по вопросу невыплаты заработной платы в периоды: с середины марта по середину июня 2019г., а также с 19 марта по ноябрь 2023г.

В КХ «Бердюгина Колос» с марта по июнь 2019г. я был устроен механизатором, но без заключения трудового договора. Перед посевной занимался ремонтом сеялок, трактора, автомобиля Ваз 2106. Посевную провел на Кировце, после чего были заняты на сенокосе. Уезжал в июне с Новошумного я с товарищем Друца Р., с кем и работал на посевной. Александр Ганенко, будучи управляющим КХ «Бердюгина Колос», обещал рассчитать позже в размере 300 000 тенге. Но не выполнил обещание. Неоднократные обращения мои были проигнорированы под разными предлогами.

В марте 2023 года я в поисках работы позвонил Ганенко Александру по поводу работы. На что он предложил также место механизатора на посевную. Но трудовой договор с КХ «Бердюгина Колос» снова отказался оформить. При этом снова пообещал рассчитаться за 2019 год.

Примерно 19.03.2023 г. я прибыл на работу в село Новошумное. С этого момента выполнял работы по ремонту сельхозтехники и оборудования, провел посевную на тракторе «Кировец», после чего выполнял ремонтные и подсобные работы. На уборочную вышел на комбайне, но после поломки меня переместили на трактор «Беларус». На нем я перевозил зерно и выполнял другие работы. Пока не наступил период дождей, в это время работ не производилось.

За весь период 2023 г. мне было выплачено:

1. Покупка телефона 40 000тенге.

2. Авансы наличными 50 000тенге.

3. Переводы на карту 80 000тенге.

4. «Товар в долг в магазине» 75 000тенге.

Итого 245 000тенге.

При этом питание было по договоренности бесплатным за исключением сигарет и хозяйственных потребностей, которые брал в магазине под запись. Документально закрепленных трудовых отношений между нами не было оформлено, ни пенсионных выплат, ни соц.отчислений и ОМС.

По устным договоренностям Александр Ганенко, сын Татьяны Николаевны, обещал выплатить всю задолженность в этом году. В размере 1 800 000 только за 8 месяцев текущего года По моим сведениям, из 12-13 человек, работающих при мне, официально оформлены 2-3.

Прошу по данным фактам провести проверку и дать ответ по существу".

Заявление в ГУ "УИТАКО" подготовлено и подано будет в понедельник, там же посоветовали готовить иск в суд Федоровки.

Выношу сюда для того, чтобы знали люди, кто работу может там искать будет. По словам местных жителей, тем и пользуются владельцы КХ, нанимают неместных, потом "кидают" и это происходит из года в год. Написал жалобу через е-отиниш, написал запрос акиму Федоровского района для уточнегия ИИН, БИН и контактов. Жду ответ. Про ответы местной власти расскажу позже.

Да, были у человека прогулы, но во время дождей, и никаких материальных последствий не нанесли данному КХ. Это для честности. Человек отработал в общей сложности более 9 месяцев и получил 245 000 тенге.