23 ноября 2023, 16:48

Заметил, что в последнее время снова начали активно обсуждать заезженную тему, связанную с Байденами и их "странными делами" с казахстанскими олигархами. Интересно, к чему все это?

И связано ли с тем, что недавно началось очередное расследование в отношении старого друга американцев Масимова? Или же республиканцы просто таким образом начали "прогрев" перед президентскими выборами в 2024?

"Слоны" будут лезть из кожи вон, лишь бы выставить демократов в дурном свете. И казахстанский инцидент идеально подходит для дискредитации лидера правящей партии США.

Забавно, что и украинцы в данной ситуации поспешили перевести стрелки с Зеленского и его коррупционных схем, которые сейчас активно обсуждаются и порицаются, на Казахстан. Словно указывая американцам: ройте там, а про нас не вспоминайте. Только вот Киев забыл, что одним из фигурантов "Байденовско-Астанинского" дела была украинская компания Burisma. Украинцы и рады бы соскочить, да рыльце у самих в пуху.

По-прежнему остается много вопросов к нашим властям. Все покрыто завесой молчания, хотя, по-моему, это как раз тот случай, когда требуется прямо сказать обо всем народу, чтобы навсегда избавиться от глупых домыслов и догадок. Когда уже станет ясно, обладает ли компрометирующей информацией на американский истеблишмент многострадальный Масимов, и какое отношение к байденовским схемам имеет, если имеет, действующий президент?