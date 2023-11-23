Такие темы сегодня, 23 ноября, обсудили в областной палате предпринимателей. Провели заседание отраслевого совета по вопросам торговли и социальной сферы, потому что в первую очередь нововведения больно ударят по малому бизнесу.

Субъектов МСБ в Казахстане много лет призывают не дробить фирмы и не платить зарплату в конвертах ради снижения налоговой нагрузки.

- Планирование повышения ставки налога на добавленную стоимость с нынешних 12% до 16%, а также введение с 1 января 2024 года обязательства для работодателей отчислять пенсионные взносы за работников в размере 1,5% от зарплаты - это, по нашему мнению, выражение недоверия государства к малому и среднему бизнесу, - сказала начальник отдела человеческого капитала палаты предпринимателей Костанайской области Жанар СИИТОВА. - Воспринимаются эти нормы, как наказание за создание рабочих мест, за прозрачность работы, которую столько лет стимулировали... Предприниматели снова задумаются об уходе в «серую» зону, начнут выводить людей за штат.

Вопрос о пенсионных взносах работодателей поднимался в 2020 году. Был негативно воспринят бизнес-сообществом. И по поручению главы государства его решение отложили на три года, за которые нужно было просчитать варианты, приемлемые как для будущих пенсионеров, так и для работодателей.

- Что сделано за 3 года? Ничего, - констатировала Сиитова, - экономического обоснования по введению ОПВ работодателя нет.

Кстати, проект введения этого взноса подразумевает его поэтапное увеличение - с 1,5% до 5% к 2028 году.

Сейчас, по данным палаты предпринимателей «Атамекен», действующее законодательство предусматривает 75 налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Планируемый ОПВ будет 76-м. На данный момент бизнес от фонда оплаты труда отчисляет около 35% на налоги и платежи, а с нововведениями нагрузка возрастет до 40%.

- Наши предложения - не допустить планируемого повышения НДС и введения обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с января 2024 года, в целом снизить долю отчислений из фонда оплаты труда до 20%, - сказала Жанар Сиитова. - Тогда бизнесу можно спокойно развиваться.

На заседании говорили, что это консолидированное мнение бизнеса Костанайской области, вместе с данными других областей оно прорабатывается НПП РК «Атамекен» на республиканском уровне.

- Когда считают, сколько мы, малый бизнес, можем выдержать, то считают налоги отдельно. Забывают прибавить к этому, например, рост коммунальных тарифов, который ничем остановить нельзя - прокомментировала проблему депутат городского маслихата Костаная, руководитель ИП «Глория» Гульвира КУДАЙКУЛОВА. - А ведь это все вместе наши затраты. Действительно повышение налоговой нагрузки ухудшит ситуацию, особенно для малого бизнеса.

Фото Галины КАТКОВОЙ