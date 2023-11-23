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Еще один министр приедет в Костанайскую область для встречи с населением

23 ноября 2023, 13:22 |  Государство

В пятницу, 24 ноября, с жителями региона проведет встречу министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Начало встречи назначено на 14:00. Место проведения - Жастар сарайы (мкрн. Юбилейный, 56).

Будет ли Ермек Маржикпаев проводить личный прием граждан, пока не сообщается.