Еще один министр приедет в Костанайскую область для встречи с населением
23 ноября 2023, 13:22 | Государство
В пятницу, 24 ноября, с жителями региона проведет встречу министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Начало встречи назначено на 14:00. Место проведения - Жастар сарайы (мкрн. Юбилейный, 56).
Будет ли Ермек Маржикпаев проводить личный прием граждан, пока не сообщается.
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