9-этажный дом № 49 «А» по ул. Набережной (ЖК «Алпамыс») в Костанае сдали в эксплуатацию в конце декабря 2022 года. Застройщик - ТОО Alpamys Group. По словам новоселов, им обещали дом бизнес-класса с красивым фасадом, благоустройством двора и закрытой территорией. Исполнения этих планов ждут до сих пор.

Что не устраивает жильцов?

Корреспондент «НГ» встретился с жильцами 21 сентября. На встречу пришли 12 человек. Рассказали, что летом обещанное благоустройство застройщик не сделал, поэтому они обратились к директору ТОО Алмату Айткужинову, но он не ответил на их вопросы. Поэтому стали обращаться в прокуратуру, акимат и ГАСК.

Жильцы считают, что и дом, и территория вокруг него не соответствуют статусу бизнес-класса / Фото Андрея СКИБЫ

- Во-первых, нас не устраивает то, что входная группа не соответствует проекту и нашим ожиданиям, она совсем не качества бизнес-класса, не облагорожена, а в фундаменте дома уже есть трещины! - возмущается Ксения ПЕГАЙ. - Подъезды также не соответствуют той картинке, которую нам показывал на брошюрах застройщик при покупке квартиры. Например, у нас со второго по девятый этаж на лестницах совсем нет перил.

Ксения Пегай: «В фундаменте дома уже есть трещины!» / Фото Андрея СКИБЫ

По словам жильцов, квартиры вместе с гаражами им обошлись в сумму от 40 млн до 60 млн тенге.

- Приобрел квартиру я в 2021 году, когда дом еще строился. Помню, как застройщик обещал, что все будет комфортно и красиво, - вспоминает Марат НУРГАЛИЕВ. - Также отмечу, что во дворе очень неудобно, многие машины стоят у нас прямо под окнами, потому что застройщик еще не доделал парковку.

Фото Андрея СКИБЫ

В доме протекает крыша, а подвал заливает во время дождей.

- Застройщик нам обещал, что дом у нас будет с безопасной территорией, но такого я здесь не увидела, - присоединилась к возмущениям Айнура ТУРЛЫБАЕВА. - Например, когда у нас закрываются ворота, можно увидеть, что под шлагбаумом достаточно пространства, чтобы могли пролезть дети, а они периодически выбегают из-за этого на проезжую часть. В очень плохом состоянии детская площадка, к тому же она небезопасна, так как бордюры установлены слишком близко к качелям и турникам!

Мусорная площадка расположена близко к дому / Фото Андрея СКИБЫ

Во дворе очень близко к подъездам стоят мусорные баки, позади них - полуразрушенный фасад здания областной теринспекции Комитета ветнадзора и контроля. По соседству застройщик возводит другие дома. Жильцы отмечают, что это тоже небезопасно для них и их детей.

По словам жильцов, в гараже застройщик использовал б/у материалы / Фото Андрея СКИБЫ

Свои гаражи они сравнивают с хозпостройкой: деревянные доски и балка на потолке, по словам жильцов, явно уже были в употреблении, что не соответствует техпаспорту. Через забор легко перелезть, а в подъезде сломан домофон. Так что зайти может любой. Что и произошло 14 октября, как сообщила Айнура Турлыбаева: неизвестный зашел в подъезд, оборвал провода и разрушил цветочные горшки, поломал плафоны в гаражах. 24 октября, во время сильного дождя, в очередной раз протекла крыша. 30 октября на детской площадке обнаружили бутылки с алкоголем и мусор.

14 октября неизвестный устроил в подъезде погром / Кадр из видео

Что говорят чиновники?

25 сентября аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании ответил на вопрос «НГ» о жалобах жильцов:

- Это частный дом, и застройщик был обязан создать соответствующую инфраструктуру: сделать благоустройство двора, входной группы и детских площадок. Все это было прописано в проекте. Если этого нет, то жители дома могут обратиться как в городской акимат, так и в управление ГАСК (государственного архитектурно-строительного контроля - «НГ»). Так как госорганами утверждался проект дома, а застройщик свои обязанности не выполняет, значит, ГАСК может принять меры в виде штрафа.

Дом на картинке в брошюре отличается от того, что жильцы видят каждый день / Фото Андрея СКИБЫ

Ответов из управления ГАСК мы добивались в течение месяца, так как многие моменты приходилось уточнять. Руководитель УГАСК Куандык ИСПЕРГЕНОВ сообщил, что 18 октября 2021 года застройщик направил в управление уведомление о начале строительно-монтажных работ по дому № 49 «А» по ул. Набережной без благоустройства, наружных инженерных сетей и сметной документации. То есть благоустройство территории не было включено в проект. Но основанием для реагирования этот факт не стал. А внимание на дом обратили только через полтора года, после жалобы одного из жильцов.

- Управлением летом 2023 года проводилась внеплановая проверка на основании обращения жителя дома по находящимся на придомовой территории гаражам на предмет соблюдения требований законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК, - пояснил Испергенов. - По результатам застройщик привлечен к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 463, ч. 1 ст. 316 и ст. 321 КоАП РК, за производство строительных работ по благоустройству территории дома без разрешительных документов и без сопровождения технического и авторского надзоров. Ему было выдано предписание № 60 от 10 августа 2023 года об устранении нарушений сроком на один месяц.

Рядом с домом № 49 «А» ТОО Alpamys Group строит и другие дома / Фото Андрея СКИБЫ

Застройщик попросил продлить срок предписания. Управление пошло навстречу и продлило - до 30 декабря 2023 года. После этой даты вновь проведет проверку.

Испергенов также пояснил, почему управление не принимало меры к ТОО Alpamys Group из-за несоответствия построенного дома его проекту.

- Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор распространяется только на объекты в период их строительства, субъектов, осуществляющих данное строительство, а также на проверку наличия соответствующего права на земельный участок в период проведения строительно-монтажных работ, - пояснил он «НГ». - Поэтому проведение проверки управлением на введенные в эксплуатацию объекты не представляется возможным.

Так как жильцы дома опасались, что строительство других домов по соседству с ними может быть небезопасным, мы уточнили, каким должно быть расстояние между ЖК «Алпамыс» и строящимися домами. Испергенов ответил, какие нормативно-правовые акты регулируют расстояние между зданиями, но не уточнил, какое именно расстояние от дома № 49 «А» до строящихся домов. «НГ» спрашивала об этом и в повторном запросе, но на вопрос нам так и не ответили.

Что отвечает застройщик?

Корреспондент «НГ» обратился к директору ТОО Alpamys Group Алмату Айткужинову с просьбой прокомментировать ситуацию. Он ответил: так как с жильцами и управлением ГАСК общался юрист фирмы, вопросы передаст ему.

В подъезде с 2-го по 9-й этаж на лестнице нет перил / Фото Андрея СКИБЫ

- По благоустройству и озеленению застройщиком были выполнены все работы в соответствии с проектом, который прошел экспертизу, - заявил юрист ТОО Alpamys Group Алексей МИХЕЕВ. - Дом введен в эксплуатацию и благополучно функционирует. Да, нас привлекли к административной ответственности за то, что мы без документации построили временную детскую площадку по просьбе жильцов. При этом по ПСД в данном жилом комплексе, а это группа домов, у нас предусмотрена одна большая детская площадка. Она будет установлена после монтажа паркинга, сейчас идут работы по ее проектированию.

Под забором достаточно места, чтобы смог пролезть ребенок / Фото Андрея СКИБЫ

Автор этой статьи видел «благоустройство» дома своими глазами, поэтому уточнил, о каком благоустройстве и озеленении идет речь и почему этого нет в действительности.

Алексей Михеев пояснил, что детскую площадку построили по просьбе жильцов / Фото Андрея СКИБЫ

- По данному ЖК запланирована одна большая зона отдыха, и я не могу вам раскрывать подробности, так как это коммерческая информация, - ответил Михеев. - Вообще, с директором нашей компании у жильцов есть личные неприязненные моменты, по которым несколько жильцов и поднимали данные вопросы. С большинством жителей мы вели переговоры, и застройщик делал дополнительное освещение, ставил видеокамеры. И большинство жителей дома всем довольны.

Айнура Турлыбаева показывает, что сосны, посаженные застройщиком, уже засохли / Фото Андрея СКИБЫ



Мы попросили уточнить еще раз, о каком благоустройстве идет речь. Алексей Михеев на этот вопрос так и не ответил. Спросили мы и о том, почему на территорию дома и в подъезд периодически приходят посторонние и намерен ли застройщик решать эту проблему.

- Мы прокомментировать ничего не можем, так как мы не обслуживающая дом организация и не правоохранительные органы, - сказал Алексей Михеев. - По данному факту жильцы должны подавать заявление в полицию. Застройщик в данном случае не несет никакой ответственности, так как мы не занимаемся охраной и обслуживанием данной территории.

22 ноября жильцы дома сообщили «НГ», что перемен к лучшему в их дворе все еще нет.

Жильцы намерены подать на застройщика иск в суд, если он не сделает благоустройство придомовой территории, а также из-за несоответствия дома изначальному проекту.