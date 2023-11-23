Уроки вместо очного формата онлайн пройдут для школьников, обучающихся во второй смене, сегодня, 23 ноября, в Костанае.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с погодными условиями:гололёд, снег, ветер 15-20 м/с, 23 ноября занятия 2 смены в школах г. Костанай переводятся на дистанционный формат обучения, - сообщилил в отделе образования.

Кроме того, на дистанционный формат перевели учеников в Наурзумском, Амангельдинском, Жангельдинском, Алтынсаринском, Карабалыкском, Сарыкольском, Мендыкаринском, Камыстинском, Аулиекольском, Узункольском, Денисовском, Федоровском районах, а также в районе Б. Майлина.

А вот в Рудном, Лисаковске и Житикаре занятия пройдут в обычном режиме.