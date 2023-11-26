Эта публикация адресована акимату Костаная, а также хозяевам компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками. С надеждой, что они учтут мнение людей. Одни - потому что в природе бизнеса работать, чтобы продать больше услуг, привлечь больше клиентов. Вторые обязаны создавать горожанам комфортное и безопасное передвижение. Я из Костаная, сейчас - студентка магистратуры Технического Университета Дармштадта. Провела исследование в родном городе, выявив по результатам опроса основные причины нежелания жителей пользоваться общественным транспортом.

На тесноту в этих новых автобусах пассажиры жаловались с первого дня их выхода на линии / Фото Ксении РЕБИК

В опросе приняли участие 130 горожан, разных по полу, возрасту, роду занятий, району проживания и доходу. Исследование показало, что 90% опрошенных в той или иной степени пользуются общественным транспортом, из них половина пользуется им регулярно. Среди регулярных пользователей количественно наибольшие категории - студенты, школьники и пенсионеры. Здесь стоит отметить, что общественный транспорт оказался особенно важен для пожилых людей, так как по результатам опроса почти все пенсионеры ездят на автобусах регулярно или время от времени.

Результат со знаком «плюс»: более чем половина опрошенных пользователей ответили, что им нравится ездить на автобусах, они находят это удобным и пользуются общественным транспортом даже при наличии альтернатив. Тем не менее только 5% ответивших считают автобус быстрым способом передвижения, что, конечно, печальный показатель, потому что говорит о низкой эффективности нашего общественного транспорта.

Около половины всех опрошенных оказались недовольны высокой стоимостью проезда, но способом оплаты в целом все были удовлетворены. Это отметим особо, потому что вводилась система безналичной оплаты не без проблем и поначалу вызывала очень много критики.

Рис. Анны Барильченко

Опрошенным также было предложено оценить другие характеристики общественного транспорта по шкале от 1 до 5. Больше всего жители оказались довольны схемой автобусных маршрутов - 3,3 балла. В принципе, это единственная категория, которая не получила отрицательных отзывов.

Далее с оценкой в 3,1 балла идут состояние и расположение остановок, а также оценка работы водителей. Респонденты в основном жаловались на грубость водителей и остановки, которые не спасают ни от ветра, ни от снега.

Состояние и чистота автобусов были оценены на 2,9. Многие из опрошенных пожаловались на тесноту новых автобусов, плохое состояние салонов старых и отсутствие кондиционеров летом.

Самую низкую оценку получили такие характеристики качества работы транспорта, как интервалы движения автобусов и соблюдение графиков движения - 2,4. Эта категория собрала наибольшее количество гневных отзывов: люди очень недовольны длительным ожиданием автобусов и их переполненностью в часы пик. Эти проблемы для костанайского транспорта хронические.

При этом работу мобильных приложений для трекинга автобусов, которые должны хоть как-то облегчить положение ожидающих, достоверно оценить не удалось. Многие опрошенные даже не знали об их существовании, другие же ответили, что не пользуются такими приложениями из-за их неудобства.

Рис. Анны Барильченко

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что главный недостаток общественного транспорта Костаная, с точки зрения пассажира, и причина, по которой им не хотят пользоваться, - это долгое ожидание автобусов и ненадежный график. Другие показатели, упомянутые выше, конечно, также нуждаются в улучшении. Исследование показало, что жители хотят пользоваться общественным транспортом, однако его неэффективность и оставляющее желать лучшего качество обслуживания зачастую заставляют людей сделать выбор в пользу личного автотранспорта или такси. Из 130 опрошенных жителей только 10% ответили, что они не ездят и не будут ездить на автобусах даже при улучшении качества обслуживания. Большинство тех, кто имеет такую установку, считают, что машина всегда будет быстрее и комфортнее автобуса. А один человек - только один! - ответил, что отказывается ездить на общественном транспорте, так как это непрестижно.

В целом это очень хороший показатель, он показывает, что большинство людей ездят или готовы пересесть на автобусы. Если ответственные государственные органы приложат усилия, чтобы комплексно решить существующие проблемы общественного транспорта (проявят инициативу в организации системы проездных билетов, наладят действенный контроль за стабильным расписанием движения автобусов, поддержанием чистоты в салонах и на остановках), то с уверенностью можно сказать, что количество регулярных пользователей общественного транспорта возрастет. Это, в свою очередь, уменьшит число людей, передвигающихся на личном транспорте, частично разгрузит дороги от заторов, косвенно поспособствует улучшению экономики города и повлияет на решение других социальных проблем.