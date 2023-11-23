Помимо встречи, министр здравоохранения РК Ажар Гиният проведет личный прием и посетит детскую областную больницу. На все мероприятия отведено два дня. Об этом сообщает управление здравоохранения.

Встреча с населением пройдет уже сегодня, 23 ноября, в 17:30. Место проведения - здание бывшей филармонии по адресу ул. Тауелсиздик, 85. На это мероприятие запланировано полтора часа.

После, в 19:00, в графике министра запланирован личный прием. Записаться на него можно по номерам 8 (775) 414-44-49, 8 (702) 538-04-03. Но сделать это можно только до 11:00.

Костанайскую детскую областную больницу министр здравоохранения посетит завтра, после брифинга для СМИ.