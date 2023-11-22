По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 ноября, по области ожидаются осадки, особенно сильные - на западе, а также метель, туман и гололёд на западе, севере и востоке. В пятницу, 24 ноября, ночью на севере, востоке и юге, а днём на большей части территории области будет идти снег, днём прогнозируется метель. В субботу, 25 ноября, ночью на севере и востоке снег, метель. Днём на западе и севере осадки, гололёд, туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг и субботу, по прогнозу, осадки, гололёд, туман. В пятницу – снегопад, сопровождаемый метелью.

- В четверг и пятницу температура воздуха будет одинаковой как в ночные, так и в дневные часы, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В четверг термометры покажут по области -3…+2 С, на западе -6°С, в пятницу ожидаем 5-10 градусов мороза, на юге 0°С. В субботу ночью столбики термометров опустятся до 7-12 градусов ниже нуля, днём будет -3…+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью и днём -1…-3°С. В пятницу ночью и днём -8…-10°С. В субботу: ночью -8…-10°С, днём 0…-2°С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточный скоростью 15-20 м/с с периодическими усилениями до 23-28 м/с на западе, востоке и юге области. На юге отдельные порывы будут достигать скорости 30 м/с (по шкале Бофорта такой ветер классифицируется как «жестокий шторм»). В пятницу и субботу прогнозируется юго-западный ветер 15-20 м/с с порывами в пятницу до 23 м/с на западе, севере и востоке области.