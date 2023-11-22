Об инцидентах сообщили "НГ" очевидцы. Сегодня, 22 ноября, утром в редакцию прислали видео, на этих кадрах автомобиль аккуратно лежит в траншее на ул. Летунова в районе педагогического института.

После публикации первого видео очевидцы сообщили, что в ту же самую траншею, но с меньшими последствиями, вчера вечером около 22:00 попал еще один автомобиль и прислали видео. Этот водитель заехал в яму передними колесами и повис. По словам автора видео, знаки, сообщающие о ремонтных работах, установлены не были.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что подрядчик, который вырыл эту траншею, уже установлен

- Около 9 часов утра 30-летний водитель автомобиля "Инфинити" совершил опрокидывание в траншею. В машине находилась семья, в том числе ребенок. В результате ДТП пострадала пассажирка машины. Ребенок не пострадал, - сообщили в ведомстве. - Полицией установлена подрядная организация, которая проводила ремонтные работы по прокладыванию кабеля. На месте происшествия отсутствовали соответствующие дорожные знаки.

В полиции отметили, что подрядная организация не согласовала работы и не получила акт на их проведение.

Факт ДТП зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей женщины, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Владелец автомобиля, который попал в траншею вечером 21 ноября, в полицию не обращался:

- В полиции зарегистрирован лишь факт ДТП с "Инфинити", - сообщили в ведомстве.

Фото Олега ПАКА