Занятия во всех школах Костанайской области перевели на дистанционный формат из-за дождя и гололеда
22 ноября 2023, 11:04 | Общество
Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе управления образования региона. Для школьников, обучающихся в первую смену, занятия будут сокращены. Сделано это в связи с погодными условиями на территории области.
- В связи с осадками и сильным гололедом, во избежание травматизма среди несовершеннолетних в Костанайской области будут сокращены занятия 1 смены и переведены на дистанционное обучение учащиеся 2 смены с 1 по 11 классы, а также студенты колледжей всех курсов, - сообщили в управлении.
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