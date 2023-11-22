Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе управления образования региона. Для школьников, обучающихся в первую смену, занятия будут сокращены. Сделано это в связи с погодными условиями на территории области.

- В связи с осадками и сильным гололедом, во избежание травматизма среди несовершеннолетних в Костанайской области будут сокращены занятия 1 смены и переведены на дистанционное обучение учащиеся 2 смены с 1 по 11 классы, а также студенты колледжей всех курсов, - сообщили в управлении.