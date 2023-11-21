Одержав две домашние победы в рамках регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 над «Жетысу», «Аят» отправился в гости к «Актобе».

Нападающий «Аята» Жеже против нападающего «Актобе» Егора Нулета / Фото instagram.com/mfcaktobe

Рудненский клуб после десяти туров возглавлял турнирную таблицу чемпионата, набрав, как и имевший худшую разницу забитых и пропущенных мячей «Атырау», 25 очков. «Актобе» же с 20 очками замыкал лидирующую тройку, а его матчи с «Аятом» стали центральными в 11 и 12 турах.

В первой встрече большая часть первого тайма прошла в равной борьбе, а на 13-й минуте открывшийся слева перед воротами гостей Асхат Кульбаев открыл счет. Через три минуты бразильский нападающий «Актобе» Мигуэль развил успех хозяев. Но рудничанам удалось вернуться в игру, и за минуту до перерыва защитник «Аята» и национальной сборной Казахстана Абдирасул Абдуманапулы после розыгрыша углового удара сократил разрыв в счете.

Через пять минут после начала второго тайма игрок сборной Армении Лукас Розенски во время атаки гостей сместился с мячом с правого края в центр и неотразимо пробил в верхний левый угол ворот «Актобе» - 2:2. А менее чем через минуту рудничане перехватили мяч возле зоны защиты соперника, и бразильский универсал «Аята» Луан Марсело с ходу пробил под перекладину, выведя гостей вперед.

Борьба за мяч в положении лежа в исполнении нападающего «Аята» Леандерсона / Фото instagram.com/mfcaktobe

Однако вскоре отличился нападающий актобинцев Нурбек Карагулов, сравнявший счет после дальнего удара. А на 32-й минуте подключившийся к атаке своей команды грузинский защитник «Актобе» Георгий Курдадзе вывел хозяев вперед. Гости очень много атаковали, но не раз актобинцев выручал вратарь. В последние минуты встречи рудничане перешли на игру с пятью полевыми игроками, но за 13 секунд до финального свистка пропустили пятый гол после быстрой контратаки хозяев, нанесших «Аяту» второе поражение в чемпионате - 5:3 (2:1, 3:2). Автором гола стал белорусский универсал Владимир Жигалко.

Повторный поединок рудничане начали очень активно, и сумели на 7-й минуте открыть счет. Правда, помог им в этом игрок хозяев Тимур Балтабаев, срезавший мяч в собственные ворота, прерывая передачу Жеже с правого края открывшемуся в штрафной зоне Розенски. С этим минимальным преимуществом гостей и закончился первый тайм.

В начале второй половины матча нападающий национальной сборной Казахстана и МФК «Аят» Азат Валиуллин заработал угловой удар на правом фланге, а затем и завершил его розыгрыш точным ударом справа с линии штрафной зоны хозяев - 0:2.

Но почти тут же Мигуель отквитал один мяч. Это минимально преимущество «Аята» сохранялось вплоть до последней минуты встречи, в начале которой игравший с пятью полевыми игроками актобинский клуб вырвал ничью - 2:2, а последнее слово во втором матче подряд сказал Жигалко.

Азат Валиуллин мешает пробить по воротам «Аята» Мигуэлю / Фото instagram.com/mfcaktobe

Потеря пяти очков в Актобе стоила «Аяту» и первой строчки в турнирной таблице, которую рудненский клуб уступил «Атырау», одержавшему в этих турах две домашние победы над аутсайдером чемпионата «Ордабасы» (9:3 и 3:1) и набравшему 31 очко. «Актобе» сохранил за собой третью строчку, а на четвертую с 21 набранным очком после 8 проведенных игр поднялся лидер чемпионата по потерянным очкам «Кайрат», одержавший в гостях более чем убедительные победы над «Жетысу» - 6:2 и 10:4. Пятым идет пропускавший эти туры «Семей», у которого 17 очков. Шестую позицию сохранил за собой «Рахмет», поделивший в столице очки с «Астаной» (4:3 и 3:5) и набравший 13 очков, а на седьмое место поднялся «Байтерек», набравший после двух гостевых побед над вторым аутсайдером «Каспием» (5:1 и 3:0) 12 оков, проведя 8 игр.

В следующих турах (13-14 туры), которые пройдут 8 и 9 декабря, безусловно, центральными станут матчи в Рудном между лидерами чемпионата «Аятом» и «Атырау».