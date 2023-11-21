Штормовое предупреждение на ближайшие два дня объявили в Костанайской области
21 ноября 2023, 15:41 | Происшествия
По данным местного филиала РГП "Казгидромет", 22 и 23 ноября на территории региона ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель . В связи с этим с 21:00 22 ноября на сутки было объявлено штормовое предупреждение.
Фото Олега ПАКА
- В Костанайской области 22-23 ноября ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман, метель, - говорится в сообщении.
Ветер в эти дни ожидается юго-восточный, южный 15-20 м/с, на юге, востоке, севере области порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.
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