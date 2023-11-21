По данным местного филиала РГП "Казгидромет", 22 и 23 ноября на территории региона ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель . В связи с этим с 21:00 22 ноября на сутки было объявлено штормовое предупреждение.

Фото Олега ПАКА

- В Костанайской области 22-23 ноября ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман, метель, - говорится в сообщении.

Ветер в эти дни ожидается юго-восточный, южный 15-20 м/с, на юге, востоке, севере области порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.