Сейчас работают над тем, чтобы данные из архивной справки и трудовой книжки можно было получить онлайн, передает Informburo.kz.

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Доказать свой пенсионный стаж в будущем можно будет без лишних документов, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Он уточнил, что сейчас работают над тем, чтобы не требовать от граждан архивные справки и старые трудовые книжки.

"Первое – отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, чтобы мы знали, где гражданин раньше работал, потому что это всё влияет на перечисление пенсионной выплаты. Второе предложение – чтобы архивные данные в нашей системе были интегрированы. Когда заявитель будет указывать, что он работал, например, в Экибастузе в 1989 году, чтобы в Экибастуз в архив ушла эта информация, там её проверили и обратно к нам направили", – рассказал Багдат Мусин на брифинге в правительстве.

Он также отметил, что процесс этот нацелен на сокращение времени и исключение лишней документации.

"Мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов, чтобы это не занимало много времени – доказывать, где ты работал", – закончил министр.