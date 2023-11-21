С такой инициативой сегодня, 21 ноября, выступил на совещании в облакимате начальник ДП Ерлан ФАЙЗУЛИН. Привел статистику - в этом году из-за сложных погодных условий произошло 18 ДТП, в них погибли 5 человек и 47 ранены. И назвал причины:

Фото из архива "НГ"

- Это преждевременное открытие и несвоевременное закрытие дорог, несвоевременная очистка дорог от снега. Только на одном участке дороги областного значения Аулиеколь-Жолдама из-за метели и снежного заноса произошло четыре ДТП. А по вине дорожных служб произошло еще 4 ДТП из-за ремонта дорог. Основная причина проишествий - долгое принятие решений по закрытию дорог местными исполнительными органами.

Начальник департамента полиции привел в пример 18 ноября, когда на трассе Аулиеколь-Сурган не ввели вовремя ограничения для легковых автомобилей и в результате появилась пробка длиной 3 км из сотни машин.

- Предлагаем пересмотреть алгоритм действий - при ухудшении погодных условий решение о закрытии и ограничении движения должно приниматься полицией с уведомлением местных акиматов, - пояснил Файзулин. - Подобный опыт имеется в Аколинской области, которую неоднократно подвергали критике. Предлагается такой алгоритм: полицейский находится на трассе, видит состояние погоды, в случае чего сообщает об изменениях и перекрывает движения.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов с предложением согласился и попросил включить его в протокол совещания.