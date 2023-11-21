В Алматы прошли два матча регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным клубом «Ирбис Алматы» и «Тоболом».

Под кольцо «Ирбиса Алматы» прорывается Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Костанайский клуб в предыдущих матчах на этой же площадке поделил очки с еще одним представителем южной столицы «Алматинским легионом», одержав победу в первой встрече со счетом 95:81, а затем потерпев поражение - 65:79, ставшее для него третьим в восьми проведенных играх. Очередной соперник «Тобола» лидировал в чемпионате, также одержав пять побед, но в шести сыгранных матчах.

«Ирбис Алматы» в начале первого поединка вышел вперед, но находиться в роли лидера у него получилось лишь две с половиной минуты. Чуть дольше смогли пробыть в этой роли гости - вплоть до окончания 9-й минуты первой четверти, когда счет впервые стал равным - 20:20. А до конца десятиминутки соперники успели еще по разу сменить друг друга на этом посту, завершив первую четверть с минимальной разницей в счете - 25:26.

Первым же броском во второй четверти алматинцы вернули себе лидерство, после чего счет менялся, как на качелях, при этом пять раз до большого перерыва он становился равным. А первая половина встречи, как и первая четверть, завершилась с минимальной разницей в счете, но на этот раз в пользу «Ирбиса Алматы» - 47:46.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку / Фото vk.com/bctobol

В третьем игровом отрезке отставание «Тобола» доходило до восьми очков, но к началу заключительной четверти так и осталось минимальным - 63:62. А четвертая десятиминутка получилась самой упорной. Баскетболисты костанайского клуба пять раз выходили в лидеры, но после счета 74:75 хозяевам площадки удалось выйти вперед и нарастить до конца встречи преимущество до семи очков - 86:79 (25:26, 22:20, 16:16, 23:17).

В этом поединке Павлу Ильину, набравшему 18 очков и совершившему 10 подборов, удалось записать на свой счет еще один дабл-дабл. А самым результативным в составе «Тобола» стал его капитан Шаим Куанов, который провел на площадке все 40 минут игрового времени и набрал 20 очков. На два очка меньше набрал Антон Быков - 18, который не доиграл матч, покинув площадку ближе к экватору четвертой четверти после пятого заработанного фола. На счету Дмитрия Дойникова в этой игре 10 очков, Константина Двирного - 8, Алекса Холкомба - 4 и Аскара Ахметжана - 1.

Аскар Ахметжан против американского защитника «Ирбиса Алматы» Маркуса Майерса / Фото vk.com/bctobol

К сожалению, во втором матче оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата у «Тобола» не получилось. При этом победителями во всех четвертях в этой игре становились только алматинцы, начавшие с десятиочковой разницы в первой десятиминутке и доведя свое преимущество к концу встречи до 39 очков - 97:58 (27:17, 33:17, 23:12, 14:12).

Больше всех в этой игре в составе «Тобола» набрал Антон Быков - 14 очков. По 10 очков на счету Дойникова и Ильина, Дмитрий Кабанов набрал 7 очков, Куанов - 5, Холкомб - 2 и Ануар Симбаев - 1.

На этом «Тобол» выполнил ноябрьскую программу календаря игр регулярного чемпионата. Но выездная серия игр костанайского клуба на этом не завершилась и продолжится 5 и 6 декабря в Актау, где он проведет две встречи против местного «Каспия».

В Костанае же «Тобол» будет играть 15 и 16 декабря, а его соперником впервые в сезоне будет БК «Барсы Атырау».