Уголовное дело в отношении 17-летних Сергея ВАСЮРЕНКО и Алишера АБУЕВА закончили рассматривать в СМУС Костанайской области на прошлой неделе. Суд проходил в закрытом режиме в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимых. 21 ноября вынесли приговор.

Алишера Абуева (слева) и Сергея Васюренко заводят в зал суда

Во время его разъяснения стало понятно, что подсудимых обвиняют по трем эпизодам, самым страшным из которых был последний.

Согласно материалам дела, 18 октября 2022 года Васюренко, находясь возле дома по ул. 8 Марта в Костанае, обнаружил около автомобиля сотовый телефон, утерянный Вишняковой. Затем вместе с Абуевым разблокировал телефон, вошел в приложение «Народный банк» и перевел на карту Абуева 49 000 тенге. Телефон продали на Центральном рынке.

Второй эпизод датируется 1 января 2023 года. Подсудимые похитили у потерпевшего Фаткулина деньги мошенническим путем.

- Васюренко по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, имитировали деятельность по продаже психотропных веществ и вступили с Фаткулиным в переписку, - сообщила судья Алтынай САГИНДИКОВА. - Они предложили высушенную марихуану, за которую Фаткулин перевел им 10 000 тенге. Сказали, что подготовят закладку и положат в определенное место.

Однако в итоге подготовили свертки с порошком, имитирующим психотропное вещество, и поместили закладку рядом с домом по ул. Павлова. Фаткулин прибыл по указанному месту, чтобы ее забрать.

- Тогда, действуя в группе лиц, Васюренко и Абуев стали имитировать борцов с лицами, занимающимися незаконным оборотом психотропных веществ, - уточнила судья. - И сначала убедили Фаткулина, что он занимался незаконным хранением мефедрона в большом количестве, за что предусмотрена суровая уголовная ответственность. Затем предложили передать деньги. Фаткулин, боясь уголовной ответственности, передал два сотовых телефона, сообщив пароли для снятия денег с банка. Затем рассказал, что дома у него лежит 80 000 тенге, которые подсудимые тоже забрали.

Самым серьезным оказался эпизод, который произошел 23 февраля этого года. примерно в 20.00 Васюренко и Абуев, вооружившись металлическим топором, договорились о разбойном нападении на пенсионерку Людмилу Гришину. Разработали план, согласно которому Абуев прыгнул за забор ее дома в п. Мичурино по ул. Дачной, а Васюренко постучал в калитку и вступил с пенсионеркой в диалог. Поговорив, сделал вид, что уходит. Абуев нанес пенсионерке один удар топором в лоб, потом еще не менее трех ударов, от которых она скончалась на месте. Похитив из дома телефон и около 40 000 тенге, подсудимые подожгли дом, для чего зажгли свечу под висящей простыней. Перед уходом Абуев увидел на пальцах убитой пенсионерки два золотых обручальных кольца. Так как они не снимались, отрубил ей два пальца левой руки. И снял два золотых кольца 585 пробы общей стоимостью 100 000 тенге.

- Вина подсудимых полностью доказана. Назначить Васюренко и Абуеву по 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности для несовершеннолетних. Взыскать в пользу потерпевших в качестве морального вреда 5,5 млн тенге, - огласила приговор судья. И позже добавила: - Смягчающим обстоятельством послужил несовершеннолетний возраст подсудимых. Согласно новому Уголовному кодексу, применяется раздел 6. В соответствии в ним назначается более мягкое наказание для несовершеннолетних - не выше 10 лет за убийство и не выше 12 лет за убийство с отягчающими обстоятельствами.

Все судебные издержки суд постановил взыскать с законных представителей несовершеннолетних, в том числе с отца Сергея Васюренко

Подсудимые выслушали приговор спокойно, сказали, что он им понятен, а когда их уводили, добавили, что будут его обжаловать во всех инстанциях и «дойдут до Назарбаева».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ